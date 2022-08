Belen-De Martino, è magia: “Un terzo figlio”. La rivelazione fa impazzire tutti

Belen e Stefano De Martino starebbero pensando ad un terzo figlio. La rivelazione ha fatto impazzire tutti i followers dei due: le ultime.

Spunta una clamorosa indiscrezione riguardante Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sarebbero pronti a sancire il ritorno di fiamma con un altro bambino. Andiamo a vedere cosa c’è di vero e la rivelazione che ha infiammato il web.

Litigate, rotture e nuovi partner hanno segnato il rapporto degli ultimi anni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che nonostante tutto alla fine hanno scelto di tornare insieme. I due l’inverno scorso sono tornati insieme per la seconda volta e i primi mesi hanno cercato di mantenere un profilo basso. Adesso però lo showman napoletano e la presentatrice argentina non vogliono nascondersi più e sono stati paparazzati a Ponza dai fotografi di Chi. Il vero scoop però è un altro, ossia che i due sarebbero pronti ad avere un altro bambino.

Infatti sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio. In quel periodo la sua storia con De Martino era già ricominciata. Quindi non è stato un caso“. Insomma tutti gli indizi portano i due a celebrare questo nuovo amore con la nascita di un altro figlio. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Belen-De Martino, il progetto di un altro figlio è concreto: cosa c’è di vero

Il settimanale Chi ha quindi voluto approfondire il rapporto tra i due. Infatti secondo la rivista di cronaca rosa, Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belen, mentre la Rodriguez si trasforma quando vede De Martino, è come un elisir di bellezza e di eterna giovinezza. Inoltre De Martino non ama che le altre donne siano espansive con lui, non tanto perché tema che lui la possa tradire, ma perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

In una recente intervista, parlando del suo rapporto con Belen, l’ex ballerino aveva annunciato: “Posso dire quello che sarà sarà e va benissimo“. Mentre invece sul diventare padre la seconda volta lo showman napoletano aveva affermato: “Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo. Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini“. L’avere un figlio però è una grande responsabilità e per questo De Martino cerca di pianificare sempre tutto al meglio.