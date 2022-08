Bomba dall’Argentina: è finita tra Icardi e Wanda Nara. L’audio rivela tutto

Arriva la bomba scottante dall’Argentina, con la coppia Mauro Icardi e Wanda Nara che stavolta sarebbe pronta a lasciarsi definitivamente

La coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara è forse quella che ha fatto più discutere nel mondo del calcio e del gossip internazionale. In particolar modo per come è nata, mentre la donna era alle prese con la relazione con Maxi Lopez.

Una love story, quella fra il calciatore e la modella argentina, che si è portato dietro numerosi rumors. Di recente ha attraversato anche momenti di forte crisi, per il presunto tradimento di Icardi con Eugenia Suarez.

Ma stavolta il capolinea del rapporto tra Icardi e Wanda Nara sembra essere arrivato, bello e concreto. Lo avrebbe svelato la stessa Nara in maniera indiretta. Dall’Argentina infatti giunge un audio privato in cui la modella e procuratrice avrebbe preso la decisione di divorziare da Maurito.

L’audio di Wanda Nara ad una sua dipendente: tutto pronto per l’addio a Icardi

A sganciare la bomba è stato il programma argentino LAM, il quale ha intercettato un audio a sorpresa in cui si sente chiaramente Wanda Nara parlare con una sua dipendente riguardo al viaggio recente in Argentina.

La donna intende divorziare da Mauro Icardi e starebbe preparando carte e documenti necessari per farlo: “Carmen, sono in Argentina perché voglio divorziare da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento, starò qualche giorno poi tornerò per prendere i documenti necessari. Devo divorziare, non ne posso più”.

Parole chiare e dure quelle di Wanda Nara, che conferma come la crisi della coppia sia irreversibile. La donna era riuscita anche a soprassedere sul tradimento di Icardi che abbiamo già citato, ma probabilmente il loro rapporto sentimentale non è più tornato quello di prima.

Gli indizi social erano già chiari. Da tempo Wanda Nara pubblicava foto e stories in solitaria o al massimo in compagnia della sorella Zaira. Non c’era più spazio per immagini di coppia con Icardi, tagliato ormai dall’immagine social della modella.

Tempi duri per i calciatori e le loro consorti. Dopo il fragoroso divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, un’altra coppia nota e celebre a livello internazionale è in procinto di dirsi addio per sempre.