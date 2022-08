“A Ilary Blasi piace lui”, scoppia una nuova bomba: il fortunato è un caro amico di Totti. La conduttrice di Mediaset avrebbe perso letteralmente la testa

Dopo la separazione dall’ex capitano della Roma, non si placano le voci che vorrebbero Ilary vicina ad altri uomini. L’ultima riguarda proprio un amico del famoso marito.

Non si può nascondere come dal punto di vista del gossip è stata senza dubbio l’estate di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il loro annuncio di separazione, dopo 17 anni di matrimonio ha sconvolto tutti, fan e non. I due avevano cercato di tenere a bada le voci che si inseguivano ormai da mesi, per il bene dei tre figli e della loro splendida famiglia. Purtroppo, però, si è arrivati al redde rationem, all’inizio del mese scorso. Tantissime le voci che si sono susseguite in queste settimane, tra presunte scappatelle reciproche e nuove love story pronte ad infiammarsi. La Blasi si è regalata a luglio una bella vacanza extra lusso in Tanzania, in compagnia di Chanel, Cristian e Isabel. Dal canto suo Totti sembra proseguire nella frequentazione con Noemi Bocchi, la 34enne romana con cui è stato avvistato più di una volta, anche recentemente. Il flirt dell’ex capitano della Roma è ormai noto da tempo, mentre resta maggiore mistero su chi sia la nuova fiamma della presentatrice di Mediaset, visto che i bene informati confermano esserci.

Ilary Blasi, dopo la separazione potrebbe avere un nuovo flirt: si tratterebbe di un amico di Francesco Totti

Una fonte consultata dal settimanale Nuovo ha addirittura rilanciato una bomba clamorosa: “Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex“.

Anche un’altra testata autorevole in materia di gossip, come Diva e Donna, parla di un misterioso uomo che vivrebbe però a Milano, dove Ilary Blasi si reca spesso per gli impegni lavoratiti con Mediaset. In realtà in molti avevano descritto la coppia Totti-Blasi come “aperta” ormai da tempo, ma con un importante patto di totale privacy, per il bene della famiglia. Sarebbe stato proprio l’ex calciatore a “rovinare tutto” facendosi beccare dai paparazzi con Noemi.

L’attesa dei numerosissimi fan della coppia è per un’intervista-verità che Ilary potrebbe presto rilasciare all’amica Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Nel frattempo bisogna cercare di districarsi nel mondo dei pettegolezzi.