Zorzi e Stanzani, rivelazione a sorpresa sulla coppia: il matrimonio si allontana!

La dichiarazione sulla coppia dei due Tommaso, ovvero Zorzi e Stanzani, fa discutere. Soprattutto per il loro futuro sentimentale

I due Tommaso più noti e chiacchierati del mondo dello spettacolo sono sicuramente loro. E compongono una coppia molto affermata e celebrata nella vita privata. Stiamo parlando del conduttore TV Tommaso Zorzi e del ballerino Tommaso Stanzani.

Una splendida coppia quella composta da Stanzani e Zorzi, due giovani di bell’aspetto e soprattutto dalle ottime qualità nei rispettivi lavori. Il ballerino fuoriuscito dal programma Amici di Maria De Filippi sta ricevendo le prime importanti chiamate a livello artistico.

Zorzi invece è letteralmente esploso come presentatore televisivo, dopo l’esperienza da concorrente al GF Vip. Il giovane milanese è volto stabile di Discovery Plus dove presenta programmi intriganti come Drag Race Italia e Tailor Made.

Stanzani e le parole sul rapporto con Zorzi: “Siamo giovani entrambi, ma in futuro chissà”

Intervistato su SuperguidaTV, Tommaso Stanzani non ha potuto non parlare del rapporto di coppia con Zorzi. In particolare di quello che sognano per il loro futuro, visto che ormai da circa un anno sono inseparabili.

Chi però sognava un matrimonio in tempi brevi resterà deluso. Stanzani infatti ha posticipato a data da definirsi le eventuali nozze con il compagno: “Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi”.

Sarà d’accordo Tommaso Zorzi con le rivelazioni del compagno? Probabilmente sì, visto che il presentatore ed ex gieffino ha spesso difeso a spada tratta il suo rapporto con Stanzani dai gossip e dai rumors che li vedevano meno affiatati del solito.

Di certo, quando si sposeranno, sarà presente Maria De Filippi. Una sorta di mentore e guida per Tommaso Stanzani, come da lui stesso rivelato: “La vedo come una seconda mamma, ci vogliamo molto bene. Lei è contenta ed orgogliosa del percorso che sto facendo, anche se non so al momento se riuscirei a partecipare ad Amici come coach di ballo”.