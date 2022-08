Soleil e Giacomo Urtis allo scontro? Il like ‘sospetto’ dell’ex gieffina infiamma il web

I social sono un vero e proprio campo di battaglia, ancor più se c’è qualcuno che fomenta: cos’è successo tra Soleil e Giacomo Urtis

I due ex gieffini hanno condiviso una meravigliosa esperienza insieme -seppur per poco tempo- nella casa più spiata d’Italia. Quest’ultima, non troppi giorni fa, ha rischiato di bruciare sotto un terribile incendio e, nonostante la gravità, non sono mancati i meme a riguardo che hanno suscitato particolare clamore sul web.

È di pochi giorni fa la notizia di un incendio negli studi Mediaset, accanto alla casa del Grande Fratello che ospiterà la sua edizione VIP a partire dalle prime settimane di settembre. Chi ha spento per ultima le luci della casa è stata Jessica Selassié, vincitrice del reality show, che ha condiviso la sua esperienza con tanti gipponi.

Tra questi c’erano Giacomo Urtis e Soleil Sorge protagonisti di uno scambio social fomentato dai Jerù, fan che sostengono la coppia Jessica Selassié e Barù. In particolare, ad aizzare un -inutile- polverone c’è stato un like da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad una battuta fatta sul web in seguito al suddetto incendio.

Soleil Sorge, il like ‘contro’ Giacomo Urtis: lui se la ride

Giacomo Urtis salvando la casa del GF dall’incendio perché altrimenti non sa dove passare il prossimo capodanno pic.twitter.com/fYYpT458ic — sanna 🥑 (@scomposta_) August 1, 2022

Quest’anno il chirurgo dei VIP è entrato in corso d’opera al GF Vip, proprio a ridosso delle festività di Natale e Capodanno, perciò su Twitter è stato creata una simpatica discussione sul suo tentativo di salvare la casa più spiata d’Italia dalle fiamme. A questa divertente vignetta è saltato subito all’occhio il like di Soleil Sorge: fin qui niente di male se si conosce l’evidente ironia dell’ex corteggiatrice che ha sempre provato a tener buoni rapporti con i suoi coinquilini.

Ad aizzare un polverone è stato un gruppo di sostenitori di Jessica e Barù che hanno commentato: “Che amica”. A questo punto, visto il rumore mediatico, Giacomo Urtis ha replicato ridendo e scrivendo: “Vero”. È chiaro che tra i due ex gieffini non vi sia alcun malumore, ma il web si sa com’è fatto.