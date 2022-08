Sanremo 2023, Amadeus stronca il primo artista: fuori ex vincitore di Amici

I Jalisse parteciperanno a Sanremo 2023? Ancora non si sa, ma Amadeus ha già cominciato a fare una selezione dei brani partecipanti

In ogni edizione della kermesse musicale c’è sempre stato almeno un volto di Amici tra i concorrenti, quest’anno il padrone di casa ha già stroncato uno dei vincitori del talent show: ecco di chi si tratta.

Avendo la consapevolezza di condurre il prossimo Festival di Sanremo già da quando ha chiuso con il precedente, Amadeus si è potuto dedicare con largo anticipo ad esaminare i brani arrivati alla sua corte che potessero partecipare alla kermesse. Come al solito, il direttore artistico non potrà accontentare chiunque ed è ovvio fare una selezione a seconda di alcuni criteri.

Anche quest’anno, senza ombra di dubbio, ci saranno nuove polemiche per le scelte del conduttore, com’è accaduto gli anni passati, in particolare con I Jalisse che hanno lamentato l’esclusione. Quest’anno, ad essere stato già escluso, secondo quanto raccolto da Amedeo Venza, è uno dei vincitori di Amici.

Sanremo 2023, Luigi Strangis fuori: cantante escluso dalla competizione

Luigi Strangis è l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi e tutti i suoi fan credevano ci fosse una possibilità di vederlo scendere le scale del Teatro Ariston di Sanremo. Lui stesso, in una passata intervista, ha affermato: “Sarebbe un onore partecipare a Sanremo. Ho seguito il lavoro di Amadeus. Ha riportato artisti come Elisa. Per andare a Sanremo vorrei essere sicuro di quello che sto portando, del pezzo che ho, se lo sento, se è mio. Devo sentire davvero che ne vale la pena e che mi rappresenti. Al momento giusto. Ho aspettato ad andare ad Amici. Vediamo, con Sanremo, come andrà”.

Dopo Elodie, Alessandra Amoroso, The Kolors, Annalisa, Pierdavide Carone, Irama, Sangiovanni, Enrico Nigiotti, Aka7even, ed Emma Marrone, Luigi Strangis sarebbe stato solo l’ennesimo cantante uscito dal talent show di Maria De Filippi a prendere parte alla competizione, ma per lui non c’e speranza, almeno non quest’anno, secondo quanto annunciato dal gossipparo Amedeo Venza.