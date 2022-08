Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso: rivoluzione totale a Mediaset

Una coppia nella vita ed anche a Mediaset: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli lavorano a braccetto più di quanto si pensa

È ora che vengano svelati maggiori dettagli circa la futura programmazione di Mediaset dove saranno impegnati i due coniugi, seppure in show differenti. Tuttavia, non tutti sanno che i due lavorano a braccetto più di quel che si pensa.

“Settembre è un mese perfetto per ricominciare”, così canta Gazzelle mettendo nero su bianco l’utilità dell’ultimo mese estivo, nonché un pensiero comune. Inutile nascondersi: siamo agli sgoccioli ed è tempo di bilanci estivi per guardare all’autunno ed all’inverno con le migliori intenzioni possibili. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli cominceranno, quasi in contemporanea, due programmi Mediaset: da un lato Avanti un Altro, dall’altro ci sarà nuovamente una poltrona del GF Vip per l’opinionista.

Non solo la stessa rete, ma anche un pensiero molto simile e la lungimiranza nell’individuare personaggi utili per entrambi gli show: la coppia di coniugi lavora a stretto contatto ed è stata proprio Sonia Bruganelli ad indirizzare Paolo Bonolis verso una decisione clamorosa.

Giucas Casella e Sophie Codegoni ad Avanti Un Altro: la scelta di Paolo Bonolis mossa da Sonia Bruganelli

Sara Croce ha detto addio al suo ruolo di Bonas ad Avanti Un Altro: dove prendere un’altra bellissima modella bionda? Sonia Bruganelli non ci ha pensato un attimo su ed ha proposto a suo marito una sua conoscenza: Sophie Codegoni. È proprio quest’ultima a confermarlo al Magazine Chi: “Sarò la nuova Bonas di Avanti Un Altro. Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolios per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”.

È sullo stesso magazine tra le colonne della rubrica Chicche di Gossip che si vocifera di un ruolo anche per Giucas Casella che andrebbe a riempire il Salottino facendo il mago.