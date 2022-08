Non scaricatele! La lista delle app dannose che possono danneggiare lo smartphone

Diverse applicazioni per cellulare rischiano di essere una sorta di boomerang per chi le installa, visto che nascondono virus e malware

Il mondo della tecnologia è vario e ricco di funzioni utili. Con un semplice click su cellulare o su altri dispositivi portatili si possono ormai effettuare migliaia di operazioni, dai pagamenti ai bonifici passando per le ricariche o le comunicazioni lampo.

Purtroppo però non mancano i pericoli e le disavventure. Chi utilizza il proprio smartphone come vero e proprio strumento di vita, per ogni funzione possibile, deve stare attento a non incappare in rischi calcolati.

Vale a dire quelle applicazioni che all’apparenza sembrano facili ed utili da installare e usufruire, ma che in realtà si rivelano dei veri e propri virus. Ovvero degli strumenti dannosi che rischiano di mettere in pericolo sia la funzionalità degli smartphone sia i vostri dati personali e sensibili.

La lista delle app da evitare: possono contenere virus e videocamere nascoste

Vi sono infatti diverse app, semplicemente scaricabili sullo store di Andorid o di iOS, che nascondono armi tecnologiche per rendervi la vita un inferno. Dei malware da cellulare che si celano dietro ad applicazioni sulla carta tutt’altro che spaventose.

Una volta scaricata una di queste app dannose, si proporrà ricca di annunci invadenti e profili di marketing, con la funzione di acquisire informazioni dal proprio dispositivo. Alcune di queste hanno videocamere all’interno, per scattare foto o video utili agli hacker di leggere i testi di un dispositivo e raccogliere dati sensibili dell’utente.

La maggior parte di queste app riguardano editor fotografici, per sistemare, ritagliare o ricolorare le foto del vostro smartphone. Oppure produttori di emoji da inserire nei testi e nella tastiera. O infine applicazioni fittizie di pulizia di cache e di memoria del cellulare.

Ma andiamo a vedere quali app sono assolutamente da evitare e non scaricare: