Niente GF Vip 7, salta tutto sul più bello: Signorini spiazzato

Alfonso Signorini alla fine dovrà rinunciare ad uno di quei concorrenti candidati a diventare un protagonista del GF Vip 7: salta tutto.

Il Grande Fratello 7 inizia già a perdere pezzi, visto che Alfonso Signorini alla fine dovrà rinunciare ad uno dei concorrenti candidati ad animare la casa più spiata dagli italiani. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Sono settimane calde per la preparazione del nuovo GF Vip 7. Infatti Alfonso Signorini sta cercando di organizzare un cast di livello in grado di non far rimpiangere i protagonisti dell’ultima edizione. A fornire un clamoroso colpo di scena nelle ultime ore ci ha pensato The Pipol Tv. Il sito specializzato ha infatti svelato l’identità del concorrente annunciato da Alfonso Signorini, autore e conduttore del reality show, con un pallone. Questo indizio in molti lo avevano attribuito a Diego Armando Maradona Jr., mentre altri addirittura a Ciro Ferrara o Paolo Cannavaro.

Nessuno di questi tre nomi però rispondeva alla giusta identità. Infatti secondo The Pipol Tv il pallone rispondeva al nome di Niccolò Pirlo, figlio del più famoso Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus e Campione del mondo nel 2006. Il ragazzo ha cercato di seguire le orme del padre, rincorrendo la carriera da calciatore. Successivamente Pirlo Jr. si sarebbe proposto per varcare la porta rossa, ma sul più bello le trattative si sono arenate. Andiamo quindi a vedere qual è stata la scelta del figlio dell’ex campione del mondo.

GF Vip 7, salta l’ingresso di Niccolò Pirlo: Signorini chiamato a trovare un sostituto

A poco più di un mese dall’inizio della trasmissione sarebbe saltato un altro concorrente per Alfonso Signorini. Infatti Niccolò Pirlo non farà parte del GF Vip 7, visto che il ragazzo avrebbe scelto di concentrarsi sulla moda, altra sua grande passione oltre al calcio, e sul marchio che ha lanciato da poco. Infatti sempre sul portale The Pipol Tv si legge: “Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare“.

Il sito specializzato quindi non esclude la possibilità di vedere Nicollò in televisione. Al momento Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip 7. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez. Mentre poi si parla anche del coinvolgimento Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio.