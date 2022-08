Michelle Hunziker, che mazzata: arriva la bocciatura da Mediaset

Non un buon momento per Michelle Hunziker, che ha ricevuto una notizia lavorativa da Mediaset certamente poco felice

Se sentimentalmente la vita di Michelle Hunziker si sta aggiustando poco a poco, vista la nuova liaison confermata con il chirurgo Giovanni Angiolini, a livello lavorativo purtroppo non si può dire la stessa cosa.

Per Michelle si prospettava, almeno fino a poco tempo fa, un periodo di lavoro intenso ed anche piuttosto prolifico. Ma i piani della azienda Mediaset sembrano essere cambiati, in particolare riguardo ad un importante progetto.

Il contenitore a lei dedicato e denominato Michelle Impossible sarebbe dovuto essere uno dei programmi di punta del prossimo autunno. Tre nuove prime serate su Canale 5 condotte dalla Hunziker, affiancata a sua volta da ospiti e partner speciali. Ma non sarà più così.

Mediaset toglie le nuove puntate di Michelle Impossible dal palinsesto autunnale: quando andranno in onda?

Inizialmente dunque tra settembre ed ottobre Michelle Hunziker sarebbe tornata in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset per lo show tutto suo, che ha avuto un ottimo successo nei primi due esperimenti primaverili.

Canale 5 le aveva dedicato lo spazio comico in onore dei 25 anni di carriera televisiva. Ma la showgirl svizzera è stata ‘beffata’ dalla decisione di rinviare a data da destinarsi le prossime puntate di Michelle Impossible.

Non ancora note le motivazioni di questo cambio repentino di programmazione. C’è chi parla di una mancanza di budget necessario da parte di Mediaset per mandare in onda e realizzare fin da subito Michelle Impossible. Chi invece punta su problemi organizzativi o chi semplicemente non ha mai dato per ufficiale la messa in onda delle nuove puntate già in autunno.

Le malelingue parlano di reazioni negative dell’azienda per le repliche non così brillanti a livello di auditel del programma della Hunziker. Non a caso l’altro ieri è stato pesantemente sconfitto in prima serata da un film mandato in onda su Rai Uno.

Intanto da Mediaset arrivano parziali rassicurazioni: Michelle Impossible verrà prodotto nuovamente, ma bisognerà attendere il 2023 per riammirare la brava conduttrice svizzera presentare questo one-woman-show a lei dedicato.