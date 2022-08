Manuel Bortuzzo riceve una pessima notizia: la decisione di Mediaset è incredibile

Tra Manuel Bortuzzo e Mediaset potrebbe esserci stato qualche attrito che fa collezionare all’atleta l’ennesima mazzata

Dopo essere stato protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, pur non avendolo vinto, il nuotatore è stato un po’ lontano dalle dinamiche della TV, ancor più dopo aver rotto con Lulù Selassié.

Dopo aver spadroneggiato al Grande Fratello VIP come primo concorrente in assoluto in carrozzella, Manuel Bortuzzo è stato messo un po’ in secondo piano. C’entrerà un po’ anche l’unfollow sui social a Verissimo dopo l’intervista di Lulù Selassié? Certo è che il nuotatore non è stato un grande esempio di come agire dopo una rottura, ma non ha neppure fatto chissà cosa, che sia emerso, a Mediaset per avere un’altra scoppola.

Fatto sta che ancora una volta il nuotatore è stato escluso e gli utenti di Twitter l’hanno notato prontamente: a loro non sfugge mai nulla. Unica magra consolazione che l’alletta non è l’unico ad essere stato escluso, ma con lui anche altri volti dell’ultima edizione del reality.

GF Vip 7 in partenza a settembre: dallo spot pubblicitario manca anche Manuel Bortuzzo

Il fatto che non abbiano messo la vincitrice nella clip, Mioddio la pipi sotto. pic.twitter.com/d1bQHfUiey — 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚̀ 🔅 (@sun_loris_) August 2, 2022

La prossima edizione del Grande Fratello VIP è in partenza uno dei primi lunedì di settembre e sui canali Mediaset c’è già in onda la pubblicità per promuoverla. È proprio questo spot ad aver creato un clamore mediatico non indifferente, come immediatamente scritto sui social dai vari utenti. Tanto per cominciare, ci sono un po’ di coinquilini che hanno fatto la storia della scorsa edizione che non compaiono affatto: Manuel Bortuzzo e le sorelle Selassié, nonostante Jessica abbia vinto proprio il reality show.

Va precisato che questo in onda è soltanto il primo promo, chissà che Mediaset non possa raddrizzare il tiro ed includere anche gli esclusi, tra cui ci sono quelli più pesanti come Manila Nazzaro, Aldo Montano, Davide Silvestri e lo stesso Barù. Nulla esclude che più in là non ci saranno altre clip della scorsa edizione, magari con momenti iconici dalla casa, per promuovere la prossima stagione del reality show.