Ilary Blasi sgancia la bomba: dopo la rottura con Totti arriva la drastica scelta

Ultime novità su Ilary Blasi, uno dei personaggi maggiormente chiacchierati della televisione italiana dopo la rottura con Francesco Totti

Ogni giorno fuoriesce ormai una notizia di gossip relativa alla coppia ‘scoppiata’ più chiacchierata d’Italia. Quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che si sono separati dopo ben 17 anni di matrimonio.

In queste settimane vengono pubblicate news e rumors di ogni tipo riguardo alla ex celebre coppia. Le vacanze in Tanzania della Blasi assieme ai tre figli, la liaison di Totti con la nuova fiamma Noemi Bocchi e molto altro.

Oggi è il turno delle decisioni e delle prospettive lavorative di Ilary Blasi. In molti hanno pensato ad una rottura tra lei e l’ex capitano della Roma anche per via della vita poco familiare di Ilary stessa. Ma in realtà si direbbe decisamente il contrario.

Ilary via da Mediaset? Arriva la decisione della nota conduttrice

Secondo le ultime indiscrezioni pare che Ilary Blasi abbia deciso di prendersi una lunga pausa dagli impegni televisivi. Una scelta piuttosto singolare, visto che la donna romana è uno dei volti più apprezzati delle reti Mediaset.

Dopo la rottura con Totti ed il caos familiare finito sulle prime pagine dei giornali e dei siti web, la Blasi vorrebbe concedere del tempo a sé stessa ed ai suoi tre figli Christian, Chanel ed Isabel, che più di tutti stanno soffrendo per la recente separazione.

Addirittura si parla di un anno di pausa per Ilary Blasi, una sorta di periodo sabbatico per ripensare alla sua vita privata e familiare. Una scelta anche coraggiosa, visti i successi di carriera che la presentatrice sta avendo dopo l’Isola dei Famosi 2022.

Si era parlato di una possibile prossima intervista fiume di Ilary per spiegare i motivi della rottura con Totti. Magari dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo, ma pare proprio che la conduttrice non si farà viva in TV per molto tempo.

Il suo ritorno è dunque previsto per la primavera 2023, quando Canale 5 trasmetterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la quale sarà ancora nelle mani della Blasi. Vedremo se le voci di questo ‘abbandono’ temporaneo al mondo dello spettacolo saranno confermate o meno.