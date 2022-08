Il Paradiso delle Signore 7, colpo di scena tra Stefania e Marco: svelato tutto

Un colpo di scena potrebbe colpire Il Paradiso delle Signore 7. Nel dettaglio i personaggi coinvolti saranno Stefania e Marco: cosa accadrà.

Con l’arrivo di settembre tornerà in onda anche Il Paradiso delle Signore con i nuovi episodi pronti a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Nello specifico verranno coinvolti Stefania e Marco: il colpo di scena in arrivo.

La data che tutti gli appassionati hanno segnato sul calendario è il 12 settembre, quando su Rai 1 arriverà Il Paradiso delle Signore 7. La soap opera ambientata negli anni ’60 ritornerà in onda con le puntate della nuova stagione e c’è grande attesa per come si evolveranno le trame. Ad incuriosire tutti ci sono diverse trame tra cui la storia d’amore tra Stefania e Marco, personaggi che hanno il volto degli attori Grace Ambrose e Moisé Curia.

Proprio i due giovanissimi attori hanno rilasciato alcune dichiarazioni al sito Granelli-La serie in cui hanno fornito delle anticipazioni sulle nuove puntate. A parlare per prima è stata proprio Grace, che sul portale dedicato alle serie televisive ha affermato: “Marco è il primo grande amore di Stefania, c’è un conflitto, si lascerà andare ma allo stesso tempo ci saranno dei motivi per cui si tirerà indietro“. Scopriamo quindi cosa succederà all’interno della serie televisiva di Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore 7, Moisé Curia fa uno spoiler: “Accadrà a Marco”

Nel corso dell’ultima stagione abbiamo lasciato Marco di Sant’Erasmo e Stefania Colombo ritrovare il loro amore dopo che Gemma aveva di tutto per ostacolarlo. In molti si sono chiesti quindi come si evolverà la loro storia d’amore. A fornire ulteriori anticipazioni, sulle puntate che arriveranno sul piccolo schermo il prossimo settembre, ci ha pensato Moisé Curia. Sullo stesso portale su cui ha parlato la collega, l’attore ha affermato: “Ci sarà un colpo di scena importante che nessuno si aspetta“.

Quindi Stefania Colombo e Marco di Sant’Erasmo saranno al centro delle trame della prossima stagione della soap di Rai1 non solo per il loro amore contrastato ma anche per i rapporti con gli altri protagonisti. Vedremo quindi Marco che avrà a che fare anche con il fratello Tancredi. Su questo personaggio l’artista ha affermato: “Verranno fuori tanti aspetti di Marco con l’arrivo di suo fratello Tancredi e ci saranno subbuglio e contrasti” – ha poi continuato – “La vita di Stefania cambierà da così a così. Ci saranno scene molto toccanti tra me e mia madre, si apre con Gloria in prigione e Stefania porterà avanti una grandissima battaglia. Lei leggendo moltissimo è al corrente anche di ciò che succede in America“. Appuntamento quindi al prossimo 12 settembre con le nuove puntate della soap.