Harry e Meghan, clamoroso: dopo tanti anni è tutto finito

Sembra davvero incredibile, ma dopo tanti anni sarebbe finito tutto: Harry Windsor e Meghan Markle si sarebbero trovati isolati.

L’amicizia di Harry Windsor con David Beckham, uno dei più popolari giocatori di calcio inglesi del Real Madrid, Machester United e Milan di inizio anni 2000, è iniziata proprio negli spogliatoi. Nel 2010, quando Beckham stava lasciando i rossoneri per andare a giocare negli Stati Uniti, si incontrò con il principe durante un evento della Lega calcio inglese.

Harry Windsor e David Beckham entrarono subito in sintonia ed iniziarono a scherzare, nonostante il morale di tutti fosse molto basso a causa della sconfitta calcistica appena subita. Un anno dopo, il calciatore e la moglie Victoria furono inviati al matrimonio di William e Kate, a dimostrazione di come si fosse subito intrecciata una forte amicizia.

Harry Windsor e Meghan Markle, perchè è finito tutto

Harry Windsor e David Beckham sono stati visti insieme in numerosi eventi mondani, come le raccolte fondi Unicef ed i Giochi Olimpici. Il tabloid The Sun ha documentato come nel 2017 sia nata anche una bella amicizia anche fra Victoria Beckham e Meghan Markle. La cantante viveva negli USA ma era inglese, e per la fidanzata di Harry era l’opposto: iniziarono dunque a scambiarsi consigli di bellezza riguardo i rispettivi paesi di origine.

Nel 2018 le due coppie erano diventate così affiatate che il Daily Mail riportò alcune indiscrezioni di una fonte riservata. I Beckham avevano organizzato di trasferirsi a vivere vicino a Meghan Markle ed Harry, nella zona di Cotswolds. Al matrimonio dei duchi di Sussex, ovviamente, il calciatore e la moglie erano presenti ed elegantissimi.

L’assenza dei duchi di Sussex al matrimonio di Brooklyn è eloquente

David Beckham ha continuato a difendere Harry anche dopo la sua scelta di lasciare il ruolo di senior royal. Lo Standard riporta le parole del calciatore: “È diventato il padre che chiunque di noi vorrebbe essere“. Sembrerebbe che questa amicizia sia però arrivata al capolinea a causa di una richiesta molto particolare di Meghan.

La moglie di Harry avrebbe iniziato a sospettare che Victoria Beckham stesse spifferando ai tabloid inglesi informazioni private sul suo conto. Per questo motivo, avrebbe convinto Harry Windsor a parlare col suo amico David, chiedendogli massima riservatezza. Secondo il settimanale Chi, il calciatore si sarebbe offeso a tal punto da troncare tutti i rapporti.

Ecco una delle foto del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz scattate da Vogue. Alla cerimonia non sono stati invitati Meghan Markle e Harry Windsor.