GF Vip 7, che bomba: da Uomini e Donne arriva l’ex tronista

Al GF Vip 7 ci sarà anche un ex tronista di Uomini e Donne. La notizia arriva proprio nel giorno in cui anche Giovanni Ciacci ha confermato la sua presenza nel reality show con un messaggio su Instagram.

Il 3 agosto Giovanni Ciacci ha ufficializzato la sua presenza la GF Vip 7 con un messaggio pubblicato su Instagram. Oltre a lui, altri concorrenti con cui Alfonso Signorini ha confermato di essere in trattativa sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, George Ciupilan, Chadia Rodriguez.

La presenza di Elenoire Ferruzzi sembrerebbe essere in bilico: secondo alcune indiscrezioni, qualcuno in Mediaset avrebbe bloccato il suo nome. The Pipol Tv ha invece fatto sapere che l’indizio del pallone da calcio di Alfonso Signorini si riferiva al figlio del noto allenatore Andrea Pirlo, ovvero Nicolò. La trattativa sembrerebbe però essere sfumata perchè lui ha altri obiettivi professionali nel mondo della moda, non nella televisione.

GF Vip 7, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne

In una lunga intervista concessa da Alfonso Signorini a Simona Ventura nella Terrazza della Dolce Vita, il conduttore del GF Vip si è definito l’erede di Supersimo. Ha ricordato di essere il primo conduttore uomo dei reality italiani, e di non poter stupire il suo pubblico con gli abiti da sera. Allo stesso tempo, è orgoglioso di aver rivoluzionato il Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha spiegato che al GF Vip 7 fino ad ora sono stati ufficializzati pochissimi nomi, come quelli delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Anche le indiscrezioni hanno parlato di alcuni nomi, ma il conduttore ha fatto presente che i personaggi più forti della prossima edizione del reality non erano ancora stati rivelati.

L’ex concorrente di Uomini e Donne è già stato al Grande Fratello 16

Fra i concorrenti del prossimo GF Vip 7 ci dovrebbe essere anche un ex tronista di Uomini e Donne. Nel GF Vip 6 ha spopolato la protagonista del Trono Classico Sophie Codegoni, mentre nella prossima edizione ci dovrebbe essere Daniele Dal Moro. Il suo trono è l’unico che si è concluso senza che fosse effettuata alcuna scelta.

Dal Moro ha commentato con un “meglio soli che male accompagnati” la sua mancata scelta. La redazione, invece, ha addotto le restrizioni indotte dalla pandemia. Daniele non è nuovo ai reality show. È stato concorrente del Grande Fratello 16 della versione nip. Si fidanzò con Martina Nasoni, che poi vinse l’edizione del programma.

Ecco la notizia di gossip lanciata da Amedeo Venza:

Questo è il messaggio con cui Giovanni Ciacci, dopo il suo addio alla televisione, ha annunciato il ritorno con l’ingresso al GF Vip 7: “Ora mi prendo una pausa dai social e ci rivediamo a settembre al GF Vip 7. Buona estate a tutti“.

Ecco invece Alfonso Signorini in una veste inedita: è stato il padrino di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.