Caterina Balivo, quel ‘no’ ha cambiato tutto: “Decisione mai rimpianta”

Caterina Balivo ha rivelato di aver detto un ‘no’ piuttosto pesante in passato, di cui comunque non si è mai pentita. Ecco cosa ha fatto la conduttrice Rai.

Da quando è arrivata la pandemia di Covid, Caterina Balivo ha deciso di rallentare i ritmi rimanendo più vicina alla sua famiglia. Il risultato è stato che la presentatrice è completamente scomparsa dalla televisione. Dopo l’esperienza su TV8 con Chi vuole sposare mia mamma, ha avuto l’opportunità di tornare sulla Rai.

Caterina Balivo è la conduttrice di HELP – Ho un dubbio, che va in onda dal 29 luglio a partire dalle ore 22:50 su Rai 2. Il programma estivo e molto fresco aiuta i concorrenti a prendere decisioni importanti della loro vita, come l’accettazione di un nuovo lavoro o l’intenzione di sposarsi. Tutto questo con l’aiuto attivo del pubblico.

Caterina Balivo, ecco perchè ha detto ‘no’

Caterina Balivo è arrivata sul piccolo schermo nel 1999, quando si contese con Manila Nazzaro lo scettro di Miss Italia. Da allora è rimasta una presenza fissa, alternandosi in diversi programmi. In una recente intervista al settimanale F, la conduttrice ha svelato un incredibile retroscena che riguarda il suo passato.

Nessuno sapeva che la Balivo avesse fatto tutti i provini per diventare Letterina di Passaparola. Il quiz condotto da Gerry Scotti era uno dei programmi di punta di Canale 5, e diventare Letterina garantiva sicura visibilità. Grazie a quell’esperienza, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono riuscite a costruirsi un ruolo di primo piano a Mediaset.

Un corso di buone maniere? È in programma per il futuro

Anche Caterina Balivo aveva superato tutti i colloqui per diventare Letterina. Poi, però, racconta di aver ricevuto una richiesta molto strana: “Mi scelgono come Letterina di Passaparola, solo che mi chiedono di togliere il neo [al collo, ndr]. Risposta? No, decisione mai rimpianta. È pur vero che non prendo mai tempo prima di rispondere“.

Il neo al collo della Balivo è diventato uno dei suoi segni contraddistintivi. La presentatrice ha aggiunto che, comunque, sta pensando di imparare a tenere a bada la sua impulsività frequentando un corso di galateo e buone maniere. In futuro, infatti, le piacerebbe poter diventare più diplomatica ed accomodante.

Ecco la promo di HELP – Ho un dubbio, il nuovo programma di Caterina Balivo: