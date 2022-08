Ballando con le Stelle, lutto travolge la stella della Tv: le parole struggenti

Il lutto ha travolto la stella della Tv e di Ballando con le Stelle, che ha ammesso di non riuscire a non pensare alla persona amata ogni giorno, anche adesso che non c’è più. Ecco di chi si tratta e lo struggente messaggio che gli ha dedicato.

A luglio la showgirl si era finalmente aperta a parlare di cosa stava succedendo nella sua vita sentimentale. L’ex finalista di Ballando con le Stelle aveva spiegato che, soprattutto dopo il tremendo lutto, aveva deciso di chiudere con l’amore. Invece, all’improvviso, è stata travolta da dei sentimenti che pensava di non poter più avere.

Alba Parietti è stata avvistata più volte con il misterioso manager Fabio Adami, che si occupa dell’area vendite di Poste Italiane. Pochi uomini sono riusciti a far breccia nel cuore della soubrette, che dal 2014 si professava single. Fra le sue relazioni vi sono Franco Oppini, Stefano Bonaga, Giuseppe Lanza di Scalea e Cristiano De Andrè.

Ballando con le Stelle, il tremendo lutto della showgirl

Alba Parietti ha spiegato in più occasioni: “Sono una donna che ha un grande concetto di sè ed ama stare da sola. Amo la mia libertà e la mia indipendenza. Io non piango per gli uomini. Questo è sicuro. Si piange solo per le cose serie“. Eppure, la showgirl si è mostrata molto sentimentale nella tragica ricorrenza del compleanno del suo ex.

Alla fine degli anni ’90 Alba Parietti iniziò a frequentare Giuseppe Lanza di Scalea, definito da molti il principe timido. La loro relazione durò sette anni, dove decisero anche di convivere: Francesco Oppini sviluppò un forte legame per il compagno della madre. Quando il principe morì, il figlio di Alba Parietti era al GF Vip, e si preferì non dirgli nulla.

Le parole di Alba Parietti per il principe: “Sei con me ogni giorno”

Come già fatto in passato, Alba Parietti ha voluto rendere pubblico un suo messaggio in commemorazione del suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, con cui anche dopo la rottura provò più volte a riallacciare i rapporti. Le parole di Alba Parietti sono struggenti: “Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita“.

Alba Parietti ha voluto ricordare ancora una volta il bene profondo che si sono voluti lei ed il suo Giuseppe, sfidando ogni convenzione e ruolo. La showgirl ammette: “Penso , ogni giorno che qualunque cosa bella mi accada, sia opera del tuo pensiero e mi accompagni con una carezza sulla strada della vita, regalandomi tante cose la vita stessa mi aveva tolto“.

Ecco il messaggio pubblicato da Alba Parietti, sotto a cui il figlio Francesco Oppini ha commentato: “Manchi a tutti“.