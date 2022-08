Amatissima soap opera chiude per sempre: ufficiale l’addio dopo 37 anni

Una soap opera amatissima è pronta a chiudere i battenti dopo 37 anni di attività. Andiamo quindi a vedere come finirà la serie televisiva.

Sono passati 37 anni dal primo episodio ed adesso la serie è pronta a chiudere i battenti definitivamente. La notizia è arrivata da poco ed ha scolvolto i telespettatori più affezionati: scopriamo di cosa si parla.

In molti in questi giorni in Italia stanno aspettando la puntata numero 6000 di Un Posto al Sole. Allo stesso tempo però dall’altra parte del mondo, in Australia, si è chiusa dopo 37 anni una delle serie più iconiche di sempre. Stiamo parlando di Neighbours, format da cui è nato l’adattamento tutto local di UPAS e che ha debuttato in patria nel 1985. Si è conlcusa quindi dopo oltre tre decadi la serie televisiva australiana. La notizia ha creato grande sgomento tra i telespettatori.

Nonostante ciò negli anni Neighbours è riuscita a racimolare un grandissimo successo. Infatti l’ultima puntata, andata in onda su Network 10 lo scorso 28 luglio, è riuscita a tenere incollati allo schermo 1,2 di milioni di telespettatori, il dato di ascolto più alto della soap dal luglio 2009. Si parla quindi di un aumento del 169% degli ascolti nella stessa fascia rispetto a un anno fa. Andiamo quindi a vedere cos’è successo nella puntata finale della serie televisiva australiana.

L’Australia saluta ‘Neighbours’: la soap opera chiude dopo 37 anni

Dopo ben 37 anni, quindi, in Australia si è scelto di mettere fine alla serie ‘Neighbours’. Una scelta che ha portato ad un incremento incredibile di ascolti dell’ultima puntata. Infatti l’ultimo episodio della storica serie televisiva ha fatto registrare un aumento del 169% degli ascolti nella stessa fascia rispetto a un anno fa, con oltre 1,2 milioni di telespettatori incollati allo schermo per scoprire come finiva la soap opera.

Il finale di stagione e di serie ha raccolto alcuni dei volti storici della soap, che per alcuni è stato un trampolino di lancio internazionale. Tra i grandi nomi tornati sul set, troviamo quindi Kylie Minogue, Margot Robbie, Natalie Imbruglia, Holly Valance e Guy Pearce.A determinare la chiusura, annunciata già qualche mese fa, la mancanza dei finanziamenti statali che ha portato la Fremantle a terminare l’esperienza fictional tra le più longeve della storia della tv. L’adattamento italiano ha poi dato vita ad una serie storica per la penisola come Un Posto al Sole.