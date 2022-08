Al Bano, l’ultimo annuncio spegne l’entusiasmo dei suoi fan: duro colpo

Arriva un duro colpo per tutti i fan di Al Bano, con l’annuncio che ha spento tutto l’entusiasmo: cos’è successo all’artista.

Un annuncio ha spento l’entusiasmo di tutti i fan di Al Bano. Infatti nel corso di queste settimane è arrivato un incredibile retroscena che riguarda il possibile matrimonio con Loredana Lecciso: seguaci senza parole.

Da qualche tempo la vita di Al Bano è stata sconvolta da un colpo di scena che arriva direttamente dalla sua compagna di vita. Infatti Loredana Lecciso avrebbe smesso di pensare al matrimonio. Il cantante, in una vecchia intervista a Verissimo, aveva spiegato per quale motivo aveva scelto di non sposare la sua compagna. Da Silvia Toffanin infatti dichiarò: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è“.

Quindi dopo il lungo matrimonio con Romina Power, il cantante aveva scelto di non sposarsi. Dal suo unico matrimonio sono arrivati quattro figli. Inoltre in passato parlando del suo matrimonio, l’artista aveva rivelato che la separazione lo aveva fatto soffrire tanto, dove per anni non si sono parlati e anche il rapporto con i suoi figli era inclinato. Una situazione che aveva creato non pochi fastidi anche a Loredana Lecciso. Andiamo quindi a vedere le parole della sua attuale compagna.

Al Bano, nuova batosta: Loredana Lecciso non pensa più al matrimonio

Adesso a non pensare al matrimonio però sarebbe proprio Loredana Lecciso. Infatti la donna si è confessata a Nuovo Tv affermando:”Qualche anno fa mi mancava il matrimonio. Ora scegliamo di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga“. Quindi entrambi hanno fatto dichiarazioni che vanno in una direzione. Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sentono già sposati e pertanto non hanno bisogno di una cerimonia che consacri la loro unione.

Il loro, infatti, è un’unione che dura da ben 22 anni. Un legame che si è intensificato ancora di più con l’arrivo dei figli Jasmine e Bido. Parlando del segreto della longevità del suo rapporto con Al Bano, la showgirl ha quindi affermato: “Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre mentre quelli come noi sanno resistere“. Loredana Lecciso si è ormai allontanata dal mondo della televisione e ha scelto di seguire i suoi figli, una scelta che ha unito ancora di più i due.