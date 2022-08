Uomini e Donne, colpo di scena: un terzo incomodo nella storia tra Ida e Riccardo

Arriva una sorprendente novità riguardo alla storia tormentata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nel trono over di Uomini e Donne

Nonostante le trasmissioni di Uomini e Donne si siano interrotte ormai da un paio di mesi, durante l’estate si è proseguito a chiacchierare della coppia forse più discussa e intrigante del programma di Canale 5.

Vale a dire quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il cavaliere e la dama che hanno infiammato il trono over di Uomini e Donne negli ultimi anni. Due personaggi che si sono amati moltissimo, poi allontanati in maniera brusca. Anche se recentemente hanno avuto un interessante riavvicinamento.

Ida e Riccardo sono dunque tra i volti più attesi anche della nuova edizione di Uomini e Donne, che prenderà il via ufficialmente nel daily pomeridiano di Mediaset da metà settembre prossimo. Ma occhio all’ultima novità che potrebbe minare del tutto la loro relazione.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donna rovina la “reunion” fra Ida e Riccardo

Secondo alcuni rumors recenti, Ida e Riccardo potrebbero provare a ricongiungersi. Soprattutto per volontà della parrucchiera di Brescia, che ha fatto intendere come sia ancora legata sentimentalmente al suo ex compagno.

Ma un terzo incomodo potrebbe fare capolino a partire da settembre e provare a mettere in crisi la coppia. Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne versione classica sarebbe interessata a Riccardo Guarnieri e potrebbe dunque partecipare al trono over come new entry scoppiettante.

Stiamo parlando della giovane Federica Aversano, ragazza campana nata nel 1993 e già nota al pubblico del programma di Maria De Filippi. Nell’ultima stagione è stata infatti corteggiatrice di Matteo Ranieri, ma uscendo sconfitta dalla corsa al bel tronista.

La grande novità che potrebbe mettere a rischio il rapporto tra Ida e Riccardo è rappresentata dall’entrata in scena di Federica Aversano, nei panni stavolta di dama del trono over, interessata al cavaliere tarantino. Nonostante Federica abbia meno di 30 anni, viene considerata una sorta di veterana e dunque potrebbe accedere a questa tipologia di ‘corteggiamento’.

Tutto plausibile, visto che in passato la stessa Aversano aveva dato pareri positivi ed anche interessati nei confronti di Riccardo Guarnieri, definendolo un uomo attraente ed affascinante. Lo stesso Riccardo aveva indicato la giovane campana come una ragazza matura e dall’aspetto decisamente intrigante. Si prevedono guai per la povera Ida?