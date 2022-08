Sangiovanni fa una dedica speciale a Belen Rodriguez: la reazione di Giulia

Dedica speciale per Belen Rodriguez da parte di Sangiovanni: come avrà reagito l’amica e collega della showgirl Giulia Stabile?

Belu è sempre un po’ mamma, al di là di Santiago e Luna Marì, anche con la ballerina di Amici ha sempre mostrato un grande affetto materno. Proprio sulla scia di questo rapporto, il cantante del talent show le ha fatto una dedica.

Tra Belen Rodriguez, Giulia Stabile e Sangiovanni si fa una gara al cuore d’oro: tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si sono sempre mostrati umili e disponibili nei confronti dell’altro. Alla showgirl argentina si aggiunge anche quel pizzico di maturità e istinto materno in più che paga anche nel lavoro, specialmente quando si è trovata a che fare, nel corso delle puntate di Tu si que vales, con la ballerina di Amici di Maria De Filippi di 18 anni più piccola.

Come inevitabile che fosse, sul set delle registrazioni dello show di Canale 5 si è creata una certa complicità tra le due donne, un particolare feeling che è continuato anche al di là delle telecamere, nonostante la differenza d’età. Non è una novità che, nel corso di diverse interviste, hanno parlato l’una dell’altra in maniera molto dolce e accogliente.

Sangiovanni, la dedica a Belen: Giulia Stabile pazza di gioia

“A Belen. Grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna”, così Sangiovanni ha omaggiato la showgirl argentina di una speciale stampa con la copertina del suo secondo disco, Cadere Volare. La stessa Belen ha dedicato una storia al giovane cantante di Amici che ha avuto modo di conoscere proprio grazie alla sua forte amicizia con Giulia Stabile, sua fidanzata. È ovvio che quest’ultima non può essere che felice se la sua vita privata ed il suo lavoro combaciano.

Tuttavia, la coppia composta da Sangiovanni e Giulia Stabile è sempre stata fuori dai consueti schemi delle coppie appartenenti al mondo dello spettacolo. Decisamente riservati, i due non hanno mai voluto mischiare la loro carriera con il loro rapporto, come ampiamente specificato non appena terminata la loro esperienza al talent show di Canale 5.