Ventuno aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, nel giorno dell’arrivo di Nancy Pelosi, speaker della Camera Usa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Taipei, in occasione della visita ad alta tensione, dopo la minaccia di ritorsioni da parte della Cina.

“La visita della speaker Nancy Pelosi viola la sovranità della Cina” e “alzerà le tensioni” tra Pechino e Washington. Lo ha affermato l’ambasciatore cinese negli Usa Quing Gang, intervistato dalla Cnn.

La speaker della Camera incontrerà domani la presidente di Taiwan Isai Ing-Wen, per poi ripartire nel pomeriggio, dopo una visita al Parlamento di Taipei.

“La visita della nostra delegazione a Taiwan onora l’incrollabile impegno dell’America nel sostenere la vivace democrazia taiwanese. Le nostre discussioni con la leadership di Taiwan riaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta”. Così su Twitter, la presidente Pelosi.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022