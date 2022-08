Mina Settembre 2, ingresso sensazionale nel cast: tutte le novità

Dopo le vacanze estive, Mina Settembre è pronta a tornare con la seconda stagione dell’amata fiction Rai con tante novità

La fiction Rai tratta dalla penna di Maurizio De Giovanni è amatissima dai telespettatori Rai che non vedono l’ora di poter assistere alla seconda stagione a partire da dopo le vacanze estive: un nuovo ingresso sensazionale sconvolgerà tutti.

Serena Rossi si è presa nuovamente la scena nei panni di Mina Settembre, assistente sociale partenopea che cura un difficile quartiere di Napoli. Attorno alla protagonista c’è un gruppo di amiche e degli intrecci amorosi frutto della penna dell’eccellente scrittore partenopeo, Maurizio De Giovanni. La prima stagione della fiction ha raccolto un grande successo che ha portato ai vertici Rai grosse soddisfazioni, al pari de I Bastardi di Pizzofalcone ed Il Commissario Ricciardi, tratti sempre dai romanzi del suddetto scrittore.

I telespettatori Rai sono in trepidante attesa di rivedere Mina Settembre sul piccolo schermo e dai vertici non vedono l’ora di poter sfondare in termini di ascolti le serate. Con il nuovo ingresso nel cast ci sono tutti i presupposti per superare ogni record e portare a casa ancor più soddisfazioni rispetto all’anno scorso.

Mina Settembre 2, Marisa Laurito entra nel cast: quante sorprese!

Dopo ben 11 anni Marisa Laurito farà nuovamente parte di una fiction Rai nei panni di Rosa, zia di Mina Settembre. Al via il 25 settembre la seconda stagione di Mina Settembre che vedrà parte del cast anche l’attrice e e cabarettista partenopea. Una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, con dodici episodi da 50′ diretti da Tiziana Aristarco, divisi in sei serate per portare quanti più telespettatori alla corte della Rai. Tutti gli episodi, poi, saranno recuperabili anche su Rai Play dove attualmente è disponibile la prima stagione per chiunque volesse arrivare preparato ad affrontare la seconda.

L’assistente sociale è romanticamente divisa tra Mimmo e Claudio, ma l’arrivo di zia Rosa cambierà tutte le carte in tavola. Nel frattempo, Mina scopre di essere sorella di Gianluca, figlio della sua migliore amica che ha avuto una relazione con suo padre. Un altro importante ingresso è quello di Antonia Liskova, nel ruolo di Giulia, psicoterapeuta.