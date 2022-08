Maradona, è scontro totale: le due ex rivelano retroscena shock – VIDEO

L’ex moglie di Maradona, Claudia Villafane, e l’ex compagna Veronica Ojeda hanno avuto un durissimo scontro nel corso di una diretta televisiva su un canale argentino. Ecco perchè questo confronto in diretta non era stato organizzato.

Il primo luglio l’ex compagna di Diego Armando Maradona, Veronica Ojeda, ha rilasciato un’intervista all’interno di un ristorante per il programma Argenzuela, condotto da Jorge Rial sull’emittente C5N. Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, facendo chiaramente capire che il clima fra gli eredi di Maradona risulta essere molto difficile.

Veronica Ojeda sembrerebbe essere arrivata allo scontro totale con Claudia Villafane, l’ex moglie di Diego Armando Maradona. Nello scontro verbale, avvenuto in diretta, sono stati citati più volte gli avvocati, sintomo di quanto la guerra per l’enorme eredità lasciata da Maradona sia arrivata fino ai tribunali.

Da cosa è scaturita la guerra fra le due ex di Maradona

Secondo quanto raccontato da Veronica Ojeda al canale C5N, tutto sarebbe iniziato quando Claudia Villafane si sarebbe infuriata con l’avvocato Mauricio Baudry. L’uomo, oltre a prendersi cura delle questioni legali, sarebbe pure il compagno di Veronica Ojeda. Anche per questo motivo, lo scontro con l’avvocato è presto diventato lo scontro fra le due donne.

Sembrerebbe che Mauricio Baudry abbia accusato Claudia Villafane di aver trattenuto del denaro da uno dei conti di Diego Armando Maradona. Questo sarebbe forse potuto avvenire anche grazie al buon rapporto che si sarebbe creato nel corso del tempo fra la Villafane e Sebastián Baglietto, l’incaricato ad amministrare l’eredità di Maradona.

Claudia Villafane e Veronica Ojeda vogliono gestire l’immagine di Maradona da sole? Le accuse che si sono scambiate

Mentre Veronica Ojeda rilasciava la sua intervista ad Argenzuela, è arrivata la telefonata di Claudia Villafane, innervosita dai commenti sulle sue figlie Dalma e Giannina. La donna ha spiegato di essere in strada, ma di essersi comunque sentita costretta ad intervenire perchè gli amici la stavano chiamando per riportarle cosa stava avvenendo in Tv.

Veronica Ojeda ha paragonato più volte Claudia Villafane ad una che si atteggia come “Madre Teresa di Calcutta”. Avrebbe inoltre aggiunto che i suoi avvocati avrebbero scoperto che lei avrebbe preso accordi e dei soldi per produrre del vino che sfrutterebbe l’immagine di Maradona. Claudia Villafane non ha negato i contatti con un’azienda vitivinicola, ma ha respinto l’ipotesi di aver ricevuto soldi o aver escluso dal business la Ojeda.

Ecco l’intervento di Claudia Villafane nella trasmissione Argenzuela. Alla fine si vede Veronica Ojeda che addirittura si alza e se ne va dal ristorante. Lo scontro fra le due donne chiarisce che gli eredi di Maradona sarebbero ormai spaccati in due fazioni. Da un lato ci sarebbero le figlie di Claudia Villafane, Dana e Giannina, dall’altra Diego Armando Junior, Diego Fernando e Jana, che sarebbero la maggioranza.