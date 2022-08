Ida Platano e Pinuccia stravolgono tutto: per loro un nuovo ruolo a Uomini e Donne

Due protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, rivoluzione per Ida Platano e Pinuccia che cambieranno ruolo

Manca sempre meno ad un nuovo appuntamento con Uomini e Donne che tornerà a settembre sul piccolo schermo dei tanti telespettatori affezionati al programma: per le due dame discusse e amate un nuovo ruolo.

Adesso che manca poco più di un mese ad un nuovo inizio dell’amatissimo dating show di Canale 5, le voci circa le novità si fanno sempre più insistenti. In attesa di capire chi saranno i tronisti della versione classica di Uomini e Donne, si aggira un rumor circa un nuovo ruolo per Ida Platano e Pinuccia. Prima di ciò, però, torna nuovamente in auge la possibilità di non vedere più Gemma Galgani seduta nel parterre dello studio di Maria De Filippi oppure di vederla con un ulteriore ritocchino.

Ciò che è certo è che i telespettatori di Canale 5 non saranno pronti a lasciar andare la dama torinese senza far rumore: quando l’anno scorso è finita in ombra per un breve periodo, i rumor di una presunta malattia si fecero sempre più insistenti. In realtà, la Galgani è stata solo messa in panchina per un po’ per far prendere una boccata di novità ai telespettatori che, in realtà, non hanno particolarmente apprezzato la scelta.

Pinuccia e Ida Platano: ruoli ‘speciali’ per le due -ex?- dame

Appurato che Ida Platano non riesce a dimenticare Riccardo Guarnieri -ed è difficile ammettere il contrario- forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa tra le carte in tavola di Uomini e Donne. Le prime anticipazioni del dating show fanno sapere che la dama bresciana e Pinuccia saranno nuovamente presenti nella prossima edizione, ma con un ruolo diverso. In particolare, la Platano “dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”, mentre Pinuccia “andrà a sostituire nelle dinamiche quello che per anni è stato il ruolo di Gemma Galgani”.

È proprio quest’ultima indiscrezione che fa pensare ad una fine del percorso ad Uomini e Donne per la Galgani che potrebbe ormai risultare stucchevole agli occhi dei telespettatori, ma soprattutto dei vertici.