Giulia Salemi bacia un altro: come la prenderà Pierpaolo Pretelli?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia più amata degli ultimi tempi sui social: l’ultimissima è tutta da scoprire

Negli ultimi giorni la coppia di gieffini è molto chiacchierata, si è fatta sempre più insistente la voce di una presunta crisi perché, il giorno del compleanno dell’ex velino, lei non si è palesata sui social: adesso spunta un video molto curioso.

La vita di coppia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra procedere a gonfie vele, salvo il giorno del suo compleanno in cui sembrerebbe esserci stato un distacco, almeno dai social. Deianira Marzano, la gossippara del web, che ha avuto modo di approfondire la questione ha chiesto ai loro follower di lasciargli del tempo per godersi quei momenti insieme, ma i loro fan si sono subito allarmati alla loro assenza dai social.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto matrimonio in fase di organizzazione: è Dagospia a lanciare la bomba scrivendo chiaramente che ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Innanzitutto, insieme hanno grandi progetti lavorativi, soprattutto in TV, ma non mancheranno a partire da settembre degli eventi cui prenderanno parte. L’amore c’è tutto e lo dimostrano quotidianamente, cosa manca? Soltanto le fedi ed un abito da sposa.

Giulia Salemi baciata da Ron Moss: e Pierpaolo Pretelli?

Ron Moss bacia Giulia Salemi pic.twitter.com/j8UgLKch0n — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2022

Nonostante Giulia Salemi non abbia fatto particolari moine sui social per il compleanno del suo compagno Pierpaolo Pretelli, era presente ai festeggiamenti e, tra gli ospiti, è apparso anche Ron Moss, storico attore di Beautiful. È proprio quest’ultimo, mentre l’ex velino di Striscia La Notizia era intento a stappare una bottiglia, ad aver stampato un bel bacio all’influencer milanese che gli ha sorriso.

Per essere al compleanno del fidanzato, è evidente che Ron Moss e Pierpaolo Pretelli siano grandi amici e che l’ex gieffino non abbia alcunché di cui preoccuparsi per un innocente bacio in amicizia. Sul web, tuttavia, il video è diventato immediatamente virale, ma è evidente non ci sia alcuna malizia e che, anzi, la coppia di gieffini è sempre più innamorata e proiettata verso un florido futuro insieme.