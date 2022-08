GF Vip, è guerra fra Jessica Selassiè e Soleil Sorge? Cos’è successo – VIDEO

Alcuni gesti di Jessica Selassiè e Soleil Sorge avrebbero rivelato una rivalità che nessuno si sarebbe aspettato dopo il GF Vip 6. Ecco cosa è successo fra le due ex concorrenti del reality e perchè Soleil sarebbe favorita.

Negli ultimi giorni di agosto, Alfonso Signorini ed il GF Vip hanno finalmente ufficializzato il nome delle due opinioniste della prossima stagione. Contrariamente a quanto aveva dichiarato, alla fine Sonia Bruganelli ha spiegato di voler ripetere l’esperienza per potersi presentare in un modo diverso al pubblico.

La moglie di Paolo Bonolis non ha neanche risparmiato una frecciatina all’ex collega Adriana Volpe. Su richiesta di un suo fan, avrebbe spiegato che sarà molto difficile che Orietta Berti, la nuova opinionista del GF Vip 7, possa essere più bacchettona di lei. Ha inoltre annunciato delle sorprese insieme a Soleil Sorge.

GF Vip 7, la protagonista sarà Soleil Sorge?

Mentre Alfonso Signorini continua a diffondere degli indizi riguardo i prossimi concorrenti, si è diffusa la voce che per la nuova edizione del GF Vip 7 possa tornare l’inviato fuori dalla casa. Sarebbe questa l’occasione per Davide Silvestri o Giulia Salemi di poter continuare a lavorare con Mediaset dopo l’esperienza nel reality.

Secondo quanto accennato da Sonia Bruganelli e da molte indiscrezioni, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli dovrebbero condurre insieme il #GFVipParty. Non è chiaro se la moglie di Bonolis riservi ulteriori sorprese insieme, a conferma di quanto molti spettatori avrebbero insinuato, ovvero che la Bruganelli ha sempre favorito l’italoamericana.

Il gesto di Jessica Selassiè e Soleil Sorge: che succede?

Mediaset ha diffuso alcuni video promozionali del prossimo GF Vip 7. Uno di questi ha scatenato un’enorme polemica su Twitter, dove in molti hanno sottolineato come la protagonista della clip fosse Soleil Sorge e non Jessica Selassiè. Come mai questa scelta, dal momento che la vincitrice del GF Vip 6 è la principessa etiope?

Ad incendiare la polemica è stato un “mi piace” di Jessica Selassiè ad un commento che evidenziava proprio come la promo mettesse da parte la vincitrice. Poco dopo, è arrivato anche il like di Soleil Sorge: tutti hanno immediatamente interpretato il gesto come negativo, anche se non è da escludere che sia esattamente il contrario.

Ecco il tweet a cui sia Jessica Selassiè che Soleil Sorge hanno messo “mi piace”:

Queste, invece, sono alcune domande dei fan a cui ha risposto Sonia Bruganelli: