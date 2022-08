Un enorme incendio è divampato ieri pomeriggio, primo agosto, tra gli studios di Cinecittà a Roma. Sono servite tre autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Distrutti alcuni set permanenti, come quelli della Firenze del Rinascimento e di Assisi. Le fiamme hanno raggiunto anche i set di “The New Pope”, la serie di Paolo Sorrentino, e “Jerusalem”. Salva, invece, la casa del Grande Fratello per la quale, in un primo momento, si era temuto il peggio. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme prima che queste raggiungessero il set del noto reality.

Le immagini girate dai vigili del fuoco mostrano la devastazione apportata dall’incendio. Le scenografie della Firenze del Rinascimento sono andate totalmente distrutte. Si trattava di un set storico di Cinecittà. Uno di quelli permanenti, utilizzati per documentari e ricostruzioni storiche. Per fortuna, non risultano feriti o intossicati. I testimoni presenti sul posto, intervistati da alcune testate locali, hanno parlato di piccole esplosioni seguite all’incendio che ha distrutto parte degli studios. Cosa abbia causato il divampare delle fiamme non è, però, ancora noto. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che buona parte delle scenografie sono ormai andate distrutte. Un duro colpo per la storica “Fabbrica di celluloide” romana, in cui sono stati girati moltissimi film che hanno fatto la storia del cinema internazionale.