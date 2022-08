Caterina Balivo fa una clamorosa confessione: addio choc. La presentatrice ha lasciato tutti di stucco. Nel suo futuro ci sarà qualcosa di diverso

Anche dal punto di vista professionale, come quello privato, la Balivo vuole inseguire le proprie passioni. Dopo aver preso una pausa dalla tv, ore ha le idee chiarissime.

A cavallo del periodo pandemico, Caterina Balivo si è presa una lunga pausa dall’ambiente televisivo. Il suo volersi concentrare sull’aspetto privato, sulla propria famiglia, è stato compreso dalla maggior parte dei fan, che l’hanno sempre incoraggiata a tornare nel momento in cui si sentisse più pronta. Ora dopo due anni di prolungata assenza, il grande passo è stato finalmente compiuto e ora dopo “Il Cantante Mascherato”, la vedremo debuttare questa sera con un nuovo format su Rai 2: “Help – Ho un dubbio”.

La conduttrice ha rilasciato in queste ore una bella intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, parlando proprio del suo futuro lavorativo.

“Ho presentato diversi programmi, ma l’unica trasmissione che non avrei mai lasciato perchè l’amavo tantissimo era Festa italiana. Lo shock per aver perso quella trasmissione mi ha convinto che si può e si deve cambiare“.

Caterina Balivo fa una clamorosa confessione: tutte le idee per il suo futuro professionale

Il suo volere è quello di spingersi sempre al massimo in tutto quello che fa e l’augurio è che anche la risposta del pubblico sia migliore rispetto a quanto avvenuto su TV8. Gli ascolti di Chi vuole sposare mia mamma non sono andati alla grande e le aspettative sono più alte per il progetto, Lingo, un game show che andrà in onda in autunno su La7.

A partire da questa sera invece presenterà il nuovo show di Rai2 Help – Ho un dubbio. Come sottolineato dalla 42enne campana:

“Quello di cui ho bisogno è di intraprendere progetti nuovi perchè sento il bisogno continuo di migliorarmi e di mettermi alla prova“.

Il programma della seconda serata di Rai2, condotto dalla Balivo, è slittato rispetto ai piani originali. Il format vedrà protagonista di puntata in puntata un concorrente, una coppia o un gruppo di amici alle prese con una scelta difficile da compiere. Le persone presenti in studio dovranno aiutare il protagonista a compiere la giusta scelta. Lo scopo dello show sarà anche quello di seguire le vite dei personaggi, per vedere come e quanto abbiano inciso le scelte prese nell’esistenza di ognuno.