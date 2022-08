Cashback, arriva la conferma tanto attesa: gli italiani fanno festa. Un’ottima notizia che permetterà di ottenere dei rimborsi davvero consistenti

Tutti i clienti PostePay potranno usufruire dell’iniziativa. La procedura da seguire è piuttosto semplice e richiede dei semplici passi. Il periodo estivo è nuovamente foriero di promozioni.

Tutti gli italiani aspettano la stagione estiva anche per quanto riguarda le buone iniziative che possono portare a dei vantaggi economici, specie in questo periodo. In particolar modo possono sorridere tutti gli utenti possessori di PostePay. La notizia positiva riguarda il cashback e i rimborsi sulle spese per chi ha una carta di credito ricaricabile dell’azienda italiana.

Il cashback di PostePay è una misura estremamente apprezzata dai clienti, visto che si potrà ricevere un incentivo dal valore di 1 euro su ogni versamento di almeno 10 euro. Al massimo si potrà arrivare ad un tesoretto di 10 euro al giorno. Praticamente un 10% che in questo periodo può fare davvero la differenza.

Cashback, arriva la conferma tanto attesa: prorogata l’iniziativa di PostePay fino al 30 settembre

I passaggi da seguire per tutti coloro che sposano l’iniziativa sono piuttosto semplici. Bisogna scaricare l’applicazione di Poste Italiane su Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Per accedere al programma si richiede l’uso di un codice QR presente sulla medesima applicazione.

Questa bella promozione, come avvenuto anche nei mesi scorsi, sarà legata a diversi negozi partner, di svariati marchi e generi. Per conoscere tutti gli shop aderenti, basta recarsi sul sito di Poste Italiane e consultare la lunga lista presente. Va sottolineato, inoltre, come Poste Italiane promuova in questa occasione anche l’utilizzo della moneta digitale, sempre più un target a livello finanziario. Il valore è ancora più alto dopo il termine del cashback previsto dallo Stato.

In base alle attuali disposizioni l’iniziativa sarà presente su PostePay fino al 30 settembre. Non sono escluse, però, eventuali proroghe ulteriori, per coprire anche la stagione autunnale. Già in passato i termini di scadenza sono stati allungati per diversi mesi. La speranza di tutti gli utenti è che anche in questa occasione si possa arrivare ad una soluzione del genere. Nel frattempo via libera allo shopping online e ai maxi rimborsi.