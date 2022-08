“E’ stato rapito”, la bomba sul Principe Carlo sconvolge gli inglesi

Una vera e propria bomba quella lanciata dai tabloid inglesi sul principe del Galles, Carlo d’Inghilterra. Una sorpresa assoluta per tutti

Le trame riguardanti la famiglia reale d’Inghilterra sono sempre all’ordine del giorno tra i sudditi di Gran Bretagna. I tabloid hanno pronte ogni giorno novità ed indiscrezioni che fanno impazzire i cittadini.

I rumors e le storie riguardanti Buckingham Palace e dintorni sono come una soap opera, che appassiona l’Inghilterra e non soltanto. L’ultima novità, davvero scoppiettante, arriva dalle colonne del The Sun.

Tale rivelazione riguarda il principe ed erede al trono Carlo d’Inghilterra. Il primogenito della regina Elisabetta è al centro delle cronache per una indiscrezione che sta creando stupore e sorpresa in tutto il Regno Unito.

Carlo, che sorpresa: riscoprirà un buon rapporto anche con il figlio Harry?

“Carlo è stato rapito” scrivono i giorni d’Inghilterra. Ma non spaventatevi: in realtà non si tratta di nessun rapimento vero e proprio. Bensì è un eufemismo per raccontare la reazione dell’erede al trono nei confronti della sua ultima nipote.

Pare infatti che il principe di Galles sia stato letteralmente conquistato dalla bellezza e dalla dolcezza della piccola Lilibet Diana. Ovvero la secondogenita di Harry e della moglie Meghan Markle.

Arrivano dettagli sull’incontro privato tenutosi qualche settimana fa a Londra, durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Harry e la sua famiglia sono volati in Inghilterra e hanno trascorso del tempo con papà Carlo e la attuale moglie Camilla Parker-Bowles. Carlo è impazzito per Lilibet Diana, visto che la vedeva per la primissima volta. La piccola è nata a giugno dello scorso anno in California, dunque lontano dal resto della royal family.

“Era oltre un anno che Sua Altezza non incontrava il nipotino Archie e non vedeva l’ora di rivederlo e passare del tempo con lui, ma incontrare Lilibet Diana, che non aveva mai conosciuto, è stato davvero emozionante, una cosa meravigliosa” – ha scritto il Sun sul particolare incontro.

I figli di Harry potranno così fare da collante nel rapporto tra il principe e lo stesso Carlo, visto che negli anni passati si era segnalato un forte allontanamento per motivi di forma e regolamento più che per affetto.