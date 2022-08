Anticipazioni Beautiful, Baker incastra Liam: Thomas ha sete di vendetta

I telespettatori italiani di Beautiful stanno per assistere ad una svolta nella soap opera statunitense: Liam sarà al centro della trama

Nelle prossime puntate della soap opera statunitense, Liam deciderà di costituirsi nonostante le persone a lui care gli abbiano chiesto di ripensarci. Thomas è intenzionato a vendicarsi della morte del suo amico.

Dopo aver rivelato a Hope di aver ucciso Vinny, per Liam la sua condizione di omicida diventa sempre più reale ed un peso troppo difficile da tollerare. Lo Spencer spiega dettagliatamente ciò che ricorda e la Logan si mostra particolarmente contrariata: Bill prova a convincerli a non denunciare l’accaduto alla polizia, perché oltre all’omicidio si aggiungerebbe l’aggravante dell’omissione di soccorso.

Dall’altra parte di Los Angeles, invece, si sta consumando un nuovo dramma amoroso: Zoe, parlando con Carter, Quinn e Shauna chiede a quest’ultima come sia possibile che è finita a letto con il suo uomo, mettendola con le spalle al muro ed in grande difficoltà.

Anticipazioni Beautiful, Liam ha deciso: Baker lo mette con le spalle al muro

Non c’è niente che tenga, neppure suo padre: Liam decide di costituirsi andando dalla polizia a racontare tutto. Quando arriva il giorno del grande passo, Hope comincia ad avere dei dubbi e Bill cerca di convincerlo ancora una volta a non farlo, ma Wyatt si accorge che qualcosa effettivamente non torna. Parallelamente, Thomas si dice molto entusiasta della serenità che è rafforzata tra Liam e Hope, ma che ha tutte le intenzioni di capire chi è stato l’assassino del suo migliore amico Vinny. Né la Logan né lo Spencer senior possono nulla: Liam viene interrogato da Baker. È proprio quando Liam viene messo sotto torchio che emergono alcune lacune nel racconto: il commissario Baker è convinto che Liam non stia dicendo tutta la verità.

Se è vero che Liam prenderà tutta la scena delle prossime puntate di Beautiful, è altrettanto vero che una parte di queste sarà riservata ad una buona notizia per Los Angeles: Steffy e Finn scoprono di aspettare un maschietto, il fiocco azzurro che si appenderà a casa loro entusiasma particolarmente Ridge.