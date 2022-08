Ultim’ora Alex Zanardi, un altro incidente: mondo dello sport col fiato sospeso

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un altro incidente. Questa la notizia che giunge da Noventa Padovana, dove lo sportivo vive insieme alla sua famiglia.

Sono passati poco più di due anni dal 19 giugno 2020, quando Alex Zanardi rimase coinvolto in un brutto incidente stradale. Nel corso di una gara non competitiva di handbike nel senese si schiantò contro un camion. L’autista del mezzo si dichiarò sotto shock, spiegando di non aver potuto in alcun modo evitare l’impatto con Zanardi.

Da quel 19 giugno 2020, lo sportivo si è sottoposto ad almeno dodici operazioni chirurgiche in ben cinque ospedali diversi. Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria alle Scotte, infatti, subì tre operazioni in soli trenta giorni. Ad inizio 2022 aveva iniziato il primo ciclo di cura al centro iperbarico di Ravenna.

Alex Zanardi, un altro incidente: cosa è successo

Ciò che ha colpito di più gli italiani della sfortuna di Alex Zanardi, è stata senz’altro la sua tempra e la forza di saper ricominciare da capo in ogni occasione. Il dottor Longobardi aveva raccontato al quotidiano La Stampa: “Alessandro è un uomo magnetico, con una grandissima voglia di fare. Un giorno mi ha detto: ‘dobbiamo lavorare, voglio star bene‘“.

Purtroppo, il 2 agosto, sono giunte le voci di un nuovo incidente che coinvolge Alex Zanardi. Questa volta non sarebbe successo nulla durante i suoi allenamenti o i cicli di riabilitazione. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe diffuso velocemente un incendio che avrebbe avvolto parzialmente la villa in cui lo sportivo abita insieme alla sua famiglia.

Cosa è successo nella casa di Noventa Padovana: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la casa di Alex Zanardi avrebbe preso fuoco a causa di un problema all’impianto fotovoltaico montato sul tetto della villa. Sia lo sportivo che i suoi familiari non sarebbero rimasti feriti o danneggiati da quanto successo. Zanardì, però, sarebbe stato trasportato d’urgenza in un centro medico di Vicenza.

I parenti del campione di handbike sarebbero infatti molto preoccupati dai potenziali danni che l’incendio avrebbe potuto provocare ai macchinari che assistono Zanardi. Il rogo, che si sarebbe sviluppato solo su una parte della villa, è stato subito domato dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

Ecco il trailer del docufilm La Grande Staffetta, che racconta l’amore per lo sport di Alex Zanardi: