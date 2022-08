Taiwan, Pelosi attesa sull’isola, la Cina avverte: “Non staremo a guardare”

Nancy Pelosi attualmente si trova a Singapore in occasione della visita ufficiale annunciata nelle scorse settimane. La speaker della Camera incontrerà il presidente Halimah Yacob, il primo ministro Lee Hsien Loong e alcuni ministri di gabinetto.

Lo scopo del viaggio è “riaffermare l’impegno irremovibile degli Stati Uniti nei confronti di alleati e amici nell’Indo-Pacifico”. Pace, sicurezza, crescita economica, commercio internazionale, cambiamenti climatico e diritti umani saranno i temi delle discussioni durante le visite.

Le prossime tappe del tour asiatico saranno la Malesia, la Corea del Sud e il Giappone. Domani sera Pelosi è attesa a Taipei per incontrare la presidente Tsai-Ing-wen il giorno successivo, mercoledì 3 agosto.

L’ufficio presidenziale di Taiwan e il ministero degli Esteri non hanno voluto commentare l’ipotesi della visita della speaker della Camera e della delegazione del Congresso.

La Cina avverte: “L’Esercito popolare di liberazione non starà a guardare”

La Cina ha assicurato che le sue forze armate non staranno “a guardare” nel caso idi una visita a Taiwan della presidente della Camera Usa. “Vorremmo avvertire ancora gli Usa che la Cina è in attesa e che l’Esercito popolare di liberazione non starà a guardare”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, assicurando che “la Cina prendere sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e integrità territoriale”. Gli Usa dovrebbero rispettare il principio dell’Unica Cina, mantenendo la promessa di Biden di non sostenere l’indipendenza di Taiwan.

Usa: “Il viaggio di Pelosi è importante e lo sosteniamo”

“Non siamo intimiditi dalla retorica della Cina” sulla missione di Nancy Pelosi in Asia. Lo ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, parlando alla Cnn. “Il viaggio della speaker è importante e noi lo sosteniamo”, ha aggiunto senza però confermare la tappa a Taiwan.