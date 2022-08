Roma, incendio a Cinecittà: in fiamme la scenografia di Firenze rinascimentale

"Le fiamme sono state al momento circoscritte e controllate dai vigili del fuoco che operano con tre squadre. In diminuzione i fumi prodotti dalla combustione", fanno sapere i pompieri.

Bruciano gli studi di Cinecittà a Roma. Un rogo è visibile anche a lunga distanza con una colonna di fumo nero. Le fiamme sono divampate intorno alle 15.50 di oggi, lunedì primo agosto.

Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di Firenze Rinascimentale, propagandosi poi ad alcune sterpaglie esterne alla struttura. In pericolo quelle di The Young People 2 e Jerusalem. Il fuoco potrebbe raggiungere anche gli studi del Grande Fratello. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme con un primo intervento con gli idranti.

Non ci sarebbero feriti e intossicati. Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori, gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano hanno chiuso via Lamaro e via Scintu. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Cinecittà, che si occuperanno delle indagini quando l’incendio sarà domato.

I vigili del fuoco: “L’incendio è sotto controllo”

“È in corso un incendio a Roma negli studi di Cinecittà. Interessata una scenografia, la gran parte della ricostruzione in cartapesta che è andata distrutta”, fanno sapere i vigili del fuoco. “Le fiamme sono state al momento circoscritte e controllate dai vigili del fuoco che operano con tre squadre. In diminuzione i fumi prodotti dalla combustione”.