Ultim’ora Regina Elisabetta, incredibile gesto: non accadeva da tantissimo tempo. Sua Maestà ha fatto sentire la propria voce in un momento importante

Dopo il successo delle ragazze nell’Europeo di calcio giocato in Inghilterra, Elisabetta II non ha potuto esimersi dal commentare entusiasta l’accadimento. Le sue parole sono commoventi.

La vicinanza della famiglia reale britannica agli avvenimenti sportivi è proverbiale. I Windsor da sempre condividono passioni multiple per l’attività agonistica di diverse discipline. Tutti conoscono il debole della Regina Elisabetta per l’equitazione e le corse dei cavalli. Kate Middleton è una grande appassionata (e praticante di tennis), presente costantemente all’All England Club di Wimbledon. Il principe William, dal canto suo, è di certo il maggior esperto in tema di calcio, con il tifo acceso nei confronti dell’Aston Villa e il ruolo di presidente onorario della Federcalcio inglese. Anche lui era quindi presente nella premiazione delle 22 Leonesse britanniche che hanno conquistato ieri il primo storico titolo nell’Europeo femminile. Davanti ad uno stadio di Wembley gremito da 87.129 spettatori (record per una finale continentale, anche includendo gli uomini), l’Inghilterra si è imposta per 2-1 sulla Germania. Decisivo il gol di Chloe Kelly al 6′ del secondo tempo supplementare.

Ultim’ora Regina Elisabetta, incredibile gesto per la vittoria degli Europei: il pensiero su Twitter è davvero toccante

Sempre contro i tedeschi, sempre nell’extra time, come nel 1966. La Gran Bretagna riporta a casa un titolo internazionale che mancava da 56 anni e questa volta lo fa con le ragazze. In un paese dove il seguito per il calcio femminile è quasi paragonabile a quello per il maschile, anche la Regina Elisabetta non ha potuto esimersi dal commentare un passaggio storico per lo sport inglese. Sua Maestà ha affidato al profilo Twitter della Royal Family il suo commovente messaggio.

“Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni“. Un pensiero davvero toccante e insolito, visto che quasi mai la monarca più longeva d’Inghilterra si concede a simili comunicazioni. Eccezion fatta per il ringraziamento in occasione del Giubileo di Platino, era praticamente un anno che non scriveva di fatti “esterni”, se così possiamo definirli.

Anche William e Kate si sono complimentati con la propria squadra. “Sensazionale. È stata un’incredibile vittoria e l’intera nazione non potrebbe essere più orgogliosa di tutte voi. È stato meraviglioso vedere la storia stasera a Wembley”, hanno sottolineato su Instagram.