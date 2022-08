Michael Schumacher, la famiglia volta per sempre pagina: c’è l’addio definitivo

Michael Schumacher, la famiglia volta definitivamente pagina: c’è l’addio definitivo. Una decisione che era nell’aria da tempo

Per il futuro del sette volte campione del mondo la moglie Corinna e la famiglia hanno deciso di trasferirsi in Spagna. Ora spunta l’acquisto di una villa a Maiorca.

La sua storia sarebbe adatta alla trama di un film, oltre che ai numerosi documentari internazionali già girati in questi anni. Michael Schumacher ha entusiasmato per le sue prestazioni in pista, nel mondo della Formula 1, ottenendo successi incredibili e ineguagliabili con la Ferrari. Purtroppo dal dicembre 2013 è costretto ad una lunga e tortuosa riabilitazione dopo un gravissimo incidente sulle nevi francesi di Meribel. La sua famiglia, con in primis la moglie Corinna, hanno alzato un muro di privacy sulle sue condizioni, permettendo solo a pochissimi amici fidati (tra cui Jean Todt) di fargli visita. Il figlio Mick e la sorella Gina Maria, sono due sportivi di grande livello. Il primo corre per il secondo anno consecutivo in F1, dopo aver vinto il titolo F2 nel 2020. La primogenita, invece, è campionessa europea e mondiale di reining, una disciplina dell’equitazione (passione ereditata dalla madre).

Michael Schumacher, la famiglia volta definitivamente pagina: pronti a trasferirsi in una villa da sogno a Maiorca

Ma dove vive la famiglia Schumacher al momento? Dal novembre 2007, anno in cui terminò la realizzazione della lussuosissima villa voluta da Michael, Corinna, con il marito e figli, risiedono sul lago di Ginevra. Una location bucolica, amena, riconciliante, adibita a clinica privata dopo l’incidente. Come riportato però dal settimanale Bunde, era nell’aria ormai da tempo un cambiamento, sia per motivi logistici che privati.

Una foto in prima pagina mostra Corinna e Gina Maria accompagnate dal titolo: “La loro nuova vita a Maiorca”. Un trasferimento in Spagna annunciato da tempo e ora praticamente certo. La famiglia Schumacher avrebbe acquistato un terreno adiacente la lussuosa zona di Port Andratx a Maiorca. Uno spazio immenso dove portare anche i cavalli di loro proprietà, sparsi tra Svizzera e Texas.

La tenuta sulla principale delle isole Baleari è davvero enorme, ben 54 mila metri quadrati. Uno spazio talmente ampio da poter costruire un vero e proprio ranch intorno alla clinica privata di cui Michael ha costantemente bisogno. Il settimanale tedesco ha anche svelato quale sarebbe stato il prezzo d’acquisto del terreno, valutato sui 3 milioni di euro, mentre la villa a Ginevra sarebbe stata messa in vendita a 7,5 milioni di euro.