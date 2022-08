Maria De Filippi commossa: una delle coppie più amate di Uomini e Donne si sposa!

Maria De Filippi farebbe qualsiasi cosa pur di vedere i suoi pupilli di Uomini e Donne felici e questa volta è una di quelle: lacrime di commozione

La conduttrice Mediaset è sempre molto legata ai personaggi che passano per i suoi vari show ed ogni volta che una storia d’amore va a buon fine non può altro che gioire per loro: matrimonio in vista al dating show.

Negli anni ad Uomini e Donne sono passati migliaia di tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri e non a tutti è andata bene, ma quando accade, Maria De Filippi è la prima a gioirne. La conduttrice Mediaset è sempre in prima linea per i suoi cari ragazzi -o quelli un po’ più vintage nel caso del Trono Over- ma da qualche anno a questa parte non sta ricevendo grosse soddisfazioni.

A darle qualche gioia sono i protagonisti delle precedenti edizioni che hanno trovato l’amore al dating show e hanno poi scelto di proseguire la loro storia insieme, fino a coronare il loro sogno nel segno del matrimonio o avere figli. Ancora una volta, una coppia nata in TV convola a nozze.

Uomini e Donne, Biagio Buonomo e Caterina Corradino convolano a nozze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

È la pagina di Instagram ufficiale di Uomini e Donne a pubblicare un video che vede protagonisti Biagio Buonomo e Caterina Corradino annunciare il matrimonio: “Buongiorno a tutti, sorpresina per voi: finalmente ci sposiamo”, la coppia mostra alla telecamera gli inviti del matrimonio che si terrà lunedì 5 settembre alle ore 17:30 a Villa Tamerici sul Mare ad Ortona.

“Quando l’amore vi chiama, seguitelo”, così Caterina Corradino ha chiosato il video con cui hanno annunciato il matrimonio imminente. Una grande bella notizia per tutto il programma di Uomini e Donne che vede trionfare l’ennesimo amore nato all’interno degli studi Mediaset. Adesso non c’è altro che trepidante attesa per vedere la location, l’abito e tutti gli invitati del dating show che accorreranno al lieto evento.