“Comprende i miei dolori”: Manuel Bortuzzo, il gesto emozionante

Manuel Bortuzzo ha fatto un gesto molto emozionante dopo l’esperienza del 31 luglio, spiegando quanto fosse per lui importante e quanto si sentisse compreso nei suoi dolori. Ecco cosa lo ha aiutato nei momenti più difficili.

Un video pubblicato all’inizio dell’estate aveva fatto preoccupare moltissimo i fan. La parte destra del volto sembrava non rispondere al tentativo di sorridere o di esprimersi. La sua paralisi, chiamata anche Sindrome di Ramsay Hunt, gli aveva impedito di esibirsi davanti al pubblico per diversi lunghi giorni.

Justin Bibier ha scelto proprio l’Italia come una delle mete in cui effettuare i suoi primi concerti dopo la guarigione. Il 31 luglio si è esibito al Lucca Summer Festival: oltre a registrare il tutto esaurito, c’era anche un fan molto speciale della popstar americana fra il pubblico, ovvero l’ex concorrente del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo, ecco chi comprende i suoi dolori

Il nuotatore rimasto invalido ha attraversato mezza Italia per quello che era un evento che attendeva praticamente da tutta la sua vita. Per diversi motivi, infatti, non era mai riuscito in precedenza a venire ad un concerto di Justin Bibier. Bortuzzo ha condiviso sui propri profili nei social network numerosi video e foto del concerto del 31 luglio.

Manuel Bortuzzo ha voluto scrivere anche un messaggio commovente per spiegare ai suoi fan cosa è significato quel momento per lui. Il nuotatore ha ricordato che, quando era piccolo, veniva addirittura preso in giro perchè ascoltava Justin Bibier. Lui non ha mai dato ascolto alle voci di chi gli stava intorno ed ha seguito la sua passione.

L’esperienza insieme al fratello Kevin: la dedica è commovente

Manuel Bortuzzo ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Non ho mai avuto grandi idoli, solo tu che mi trasmetti da sempre libertà e sembra tu comprenda ogni mio dolore. Con la tua musica e la tua persona, non mi fai smettere di credere nelle cose. Ti ho ascoltato sperando non finisse mai. Grazie, perché se oggi io sono questo è anche grazie a te“.

Il fratello di Manuel Bortuzzo, Kevin, ha commentato di essere stato molto felice di aver potuto condividere questo momento molto delicato. Manuel e Kevin si sono recati a Lucca insieme e lì hanno familiarizzato con altri fan di Justin Bibier, fra cui anche l’influencer Susanna Patuzzi, che si è fatta fotografare insieme al buttafuori Ivano Monzani: