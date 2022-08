Magia WhatsApp: come modificare un messaggio subito dopo averlo inviato

Spunta su WhatsApp un vero e proprio trucco magico in grado di modificare un messaggio subito dopo averlo inviato: come fare.

Su WhatsApp sono sempre tantissime le funzioni per gli utenti. Adesso esiste anche un trucco per modificare un messaggio subito dopo averlo inviato. Andiamo a scoprire come sarà possibile farlo.

Da diverso tempo gli sviluppatori di WhatsApp covano una funzione richiestissima dagli utenti, che a più riprese hanno espresso il loro desiderio sui canali social. Insomma le volontà di tutti si stanno finalmente concretizzando e di qui a breve la funzione per modificare i messaggi dopo averli inviati diventerà realtà. Stando alle prime indiscrezioni, arrivate da chi segue da vicino le fasi sperimentali della piattaforma, la funzione assomiglierà molto a quella che usiamo per cancellare un messaggio.

Quindi tutti gli utenti potranno cancellare solamente una parte del messaggio “sbagliato” per evitare incomprensioni con il destinatario. Come già accade per la cancellazione, il destinatario verrà notificato della modifica all’interno della chat. A quanto pare l’aggiornamento diventerà effettivo alla fine dell’estate e sarà utilizzabile su tutti gli Android e gli iPhone di ultima generazione. C’è quindi grande attesa per l’arrivo del nuovo update, con WhatsApp pronta a stupire di nuovo tutti.

WhatsApp, milioni di utenti in pericolo: spunta la nuova truffa

Sono sempre tante le funzioni pronte ad essere aggiunte dagli sviluppatori di WhatsApp. Da tempo però si parla di come far migrare le chat da un dispositivo Android a un iPhone e viceversa. Infatti questo è stato un vero grattacapo da risolvere per tutti coloro che si erano pronti a cambiare dispositivo, ma senza perdere le proprie conversazioni. In determinati contesti questa operazione può essere semplice, ma ovviamente bisogna fare affidamento a terze parti. La buona notizia però è che le cose stanno cambiando.

A riportare la clamorosa notizia, infatti, ci ha pensato il portale specializzato 9to5Mac. Secondo il sito dedicato all’informatica, WhatsApp avrebbe praticamente ufficializzato su Twitter l’implementazione di una procedura interna e “nativa” per trasferire interamente le chat da una piattaforma all’altra. Questo trasferimento quindi a breve potrà avvenire anche tra Android e iOS, e viceversa. Gli utenti quindi a breve potranno esultare, visto che non ci sarà più il rischio di perdere le chat.

Ci ha pensato la stessa WhatsApp a fornire ulteriori indicazioni sull’ultimo aggiornamento in arrivo. Infatti stando a quanto riportato dal sito ufficiale del supporto dell’applicazione, a partire dalla versione 2.22.7.74 dell’app WhatsApp per Android e dalla versione 2.22.10.70 dell’app WhatsApp per iOS è possibile effettuare tutto in modo semplice. Quindi ricapitolando basterà passare per l’app “Passa a iOS”, nel caso di una migrazione da Android a iPhone.