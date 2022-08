L’Isola dei Famosi, lutto per una delle naufraghe più amate: terribile confessione

In queste ore tutti i fan dell’Isola dei Famosi sono stati scossi dal lutto di una delle naufraghe più amate: da poco è arrivata la terribile confessione.

Ore tristi per una delle naufraghe più amate della storia dell’Isola dei Famosi. Infatti l’ex pupillo del pubblico ha subito un vero e proprio lutto. La confessione è arrivata da poche ore: scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

In queste ore un triste lutto ha colpito una delle naufraghe più celebri del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Lory Del Santo, che ha anche deciso di rilasciare un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Nel corso del colloquio con il giornalista, la showgirl ha anche parlato dei dolori più grandi che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, primi fra tutti quelli dovuti alla morte di tre figli. Per chi non lo sapesse, Lory durante la sua vita ha perso ben tre bambini.

Stiamo parlando di Conor, frutto del suo amore con Eric Clapton, è scomparso tragicamente all’età di 5 anni cadendo dalla finestra di un grattacielo di New York. Lory ha quindi affermato: “Il destino di ognuno di noi è fatto di secondi… due secondi prima non sarebbe successa la tragedia” – ha poi concluso – “Chissà quante volte per soli due secondi le cose non sono avvenute e chissà quante volte sempre per due secondi io sono rimasta viva“.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo ricorda i tre figli scomparsi: le parole commoventi

Come abbiamo ampiamente anticipato, Lory Del Santo ha dovuto affrontare per ben tre volte il dolore immane della perdita di un figlio. Infatti il figlio avuto al tennista Richard Krajicek, infatti, è vissuto pochissimi giorni, con la Del Santo che ha affermato: “È nato a Milano… è nato prematuro ma era perfetto. Se ne è andato in sole due settimane a causa di un’infezione“. Poi invece qualche giorno fa la Del Santo h dovuto avere a che fare con l’ennesima tragedia della sua vita, il suicidio del figlio Loren di soli 19 anni.

Anche da bambina Lory ha avuto dolori enormi. Nel corso dell’intervista ha infatti raccontato che l’unico ricordo che ha di suo padre, è legato al suo funerale, essendo morto quando lei era piccolissima. La Del Santo quindi ha lasciato tutti a bocca aperta affermando: “Lo ricordo nella bara, è l’unico ricordo che ho di lui” ed ha poi concluso – “Mi chiedevo perchè stesse dormendo in quel letto che non era il suo…“. Insomma la showgirl ha rilasciato un’intervista intima, sulle diverse tragedie che hanno caratterizzato la sua vita.