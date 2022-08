Il paradiso delle signore 7, arresto per uno dei volti più amati: colpo di scena – FOTO

L’arresto di uno dei volti più amati de Il paradiso delle signore 7 ha creato scompiglio fra i fan, che forse non si aspettavano l’epilogo che suggeriscono delle foto trapelate dal set delle riprese della nuova stagione.

All’inizio delle riprese de Il paradiso delle signore 7, era subito trapelata la notizia dell’arresto di Gloria Moreau. Successivamente, si è diffuso un filmato in cui si vedeva una macchina nera sul set delle riprese. All’interno ci sarebbero dovuti essere proprio Ezio e Gloria. Questo ha fatto pensare ad una scarcerazione della capo-commessa.

Secondo le ultime indiscrezioni riguardo le trame de Il paradiso delle signore 7, l’arresto di Gloria Moreau potrebbe non risolversi velocemente. Quello che rivelano alcune foto dal set, è che la capo-commessa sembrerebbe essere stata arrestata al Circolo. Due militari la porterebbero via davanti a tutti, e soprattutto alla vista della povera Stefania.

Il paradiso delle signore 7: le nuove foto sull’arresto

Gloria, infatti, dopo essere stata costretta ad abbandonare la figlia Stefania ed il marito Ezio per non incorrere nell’accusa di omicidio, era recentemente tornata a Il paradiso delle signore sotto falso nome. Gemma era riuscita a scoprire tutto, utilizzando questa informazione per rompere il sogno d’amore di Stefania, di cui era gelosa.

L’arresto di Gloria al Circolo, davanti a tutta la borghesia ingioiellata e pronta a sparlare di lei, sarà di certo estremamente umiliante. Allo stesso tempo, però, un’altra foto rivela che forse il suo dramma avrà un effetto completamente imprevisto. La Moreau potrebbe riuscire ad accorciare le distanze con suo marito dopo 15 anni.

Ezio riscopre l’amore per Gloria? La foto parla chiaro

Oltre alla foto che ritrae Gloria in manette al Circolo, è iniziata a girare sul web anche un’altra foto, diffusa dall’account Instagram Il Paradiso dei Commenti 2.0. Si vede Ezio in carcere, evidentemente per andare a trovare la sua ex compagna. Questa brutta disavventura riuscirà a far sbocciare di nuovo l’amore sopito fra Gloria ed Ezio?

La permanenza in carcere di Gloria sarà molto più lunga del previsto, e questo spiegherebbe perchè le trame prevedano la nomina di una nuova capo-commessa. Non ci sarà la ricomposizione del nucleo familiare con Stefania, che però potrà godersi alla luce del sole il suo amore, mentre Gemma lascerà Milano.

