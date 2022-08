Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, l’ultimo gesto non è passato inosservato: cosa succede? La coppia è sempre al centro del gossip

La bellissima modella e influencer non ha fatto riferimenti al compagno nel giorno del suo compleanno. La mancanza di una dedica social ha allarmato i loro moltissimi fan.

Per tutti su Instagram sono “Prelemi“, ovvero una crasi tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Una delle coppie più seguite sui social italiani, è sempre al centro del gossip, anche in questa torride estate. Sono passati ormai 18 mesi da quando i due hanno deciso di mettersi insieme, dopo la conoscenza avvenuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip (la quinta edizione del 2020). Subito dopo la fine del reality Mediaset, i due hanno iniziato a coltivare la loro simpatia, conoscendosi meglio lontano dalle telecamere. Sui social sono pian piano diventati seguitissimi, dei veri influencer top, con scatti sempre molto ricercati e acconciature glamour.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha lasciato i fan perplessi, specie in base alle loro abitudini. Il 31 luglio Pierpaolo Petrelli ha compiuto 32 anni (classe 1990) ma durante tutto il corso della giornata di ieri non è arrivato nemmeno un pensiero social da parte della sua Giulia.

Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli, nessun messaggio social per il compleanno di lui: ma c’è una clamorosa indiscrezione!

Un’assenza che ha fatto molto rumore, preoccupando anche i loro seguaci più accaniti. In realtà la coppia ha trascorso insieme questi giorni d’estate e nonostante “la chiacchierata mancanza” le cose sembrano ancora filare nel verso giusto.

A lanciare però un’indiscrezione clamorosa ci ha pensato ultimamente Dagospia, secondo cui i due ragazzi sarebbero addirittura arrivati sul punto di sposarsi. Sul sito di Roberto D’Agostino si legge infatti:

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge, che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”. Insomma un vero e proprio scoop, alla faccia di chi insinuava una qualsiasi aria di crisi. In molti sarebbero felicissimi di questa scelta visto che insieme sono un vero spettacolo!