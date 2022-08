La dama velata, arriva la tanto attesa seconda stagione? Clamorosa decisione in Rai. La fiction ha riscosso un grandissimo successo al primo anno

La dama velata ha avuto una sola stagione, con gli episodi che andarono in onda sulla tv di stato nel 2015. Ora si parla con insistenza di un seguito che però al momento non trova conferme.

La Rai ha deciso di mandare in onda nella serata di domenica 31 luglio le prime due puntate de “La Dama Velata”, una fiction del 2015, che vede come protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. La storia narra di Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, cresciuta in campagna assieme ai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie. Ma un giorno Vittorio decide di ricondurla a Trento: ha trovato un marito per lei, dalla quale desidera avere un nipote ed erede. Clara, strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa dove la zia Adelaide e il cugino Cornelio tramano alle sue spalle.

Questa ambientazione ottocentesca ebbe un ottimo successo con il pubblico quando fu mandata in onda la prima volta (tra marzo e aprile di 7 anni fa). Poi, nonostante Rai 1 avesse ottenuto dati di share incoraggianti, non ha previsto un sequel, con altre stagioni. I motivi mai svelati hanno creato parecchio mistero tra i fan, che ancora oggi si chiedono il perchè.

La dama velata, arriva la tanto attesa seconda stagione? Per ora la Rai ha altri progetti

I due attori protagonisti, la Leone e Guanciale, sono stati occupati con altri progetti in questo periodo e una delle risposte può avere proprio origine da suddetto ragionamento. Un’altra riguarda la scelta strategica di Rai Fiction di orientarsi su serie tv più aderenti alla realtà contemporanea, sganciandosi dal period drama. Questa in realtà non è stata una scelta così sbagliata visto che le storie proposte in questi anni da Rai 1 hanno fatto la collezione di successi di ascolto rispetto ai competitor di Mediaset.

E’ certo che dopo aver rivisto in onda ieri sera “La Dama Velata” in molti si sono domandati nuovamente se c’è la speranza di vedere un sequel prima o poi. Al momento tutte le strade portano verso il no. Non sono state proposte nuove sceneggiature ai protagonisti e gli stessi Miriam Leone e Lino Guanciale si stanno orientando verso altri progetti.