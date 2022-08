Amici, addio ad un vero e proprio simbolo del talent: “Vi voglio bene”

Un vero e proprio simbolo del talent show più amato d’Italia, Amici, ha scritto un lungo messaggio che sembrerebbe essere il suo testamento artistico, oltre a definire un suo probabilissimo addio alla trasmissione di Maria De Filippi.

A fine luglio, avevano fatto discutere le parole del fidanzato pubblicate su Instagram, che sembravano proprio una frecciatina agli autori di Amici: “Porti un cognome che tiene in alto la danza in Italia, sia tu che tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani. Siete ispirazione. Spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo“.

È sembrato a molti che Andreas Müller, con queste parole, avesse voluto commentare un’imminente ufficializzazione dell’addio della compagna Veronica Peparini ad Amici. Quasi in contemporanea, la professoressa di ballo di Amici aveva pubblicato un messaggio, poi cancellato: “Sono davvero gratificata per questo percorso, adesso guardo avanti“.

L’addio ad Amici è difficile: tutti i tentativi della prof.

Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, Veronica Peparini sembrerebbe ormai aver dato il suo addio ad Amici. Al suo posto, potrebbe subentrare il compagno della cantante Giorgia, Emanuel Lo. Ci sarebbe anche la possibilità che Lorella Cuccarini, la prima ad essere riconfermata insieme a Raimondo Todaro, torni ad occuparsi di danza.

La Peparini non sarebbe stata riconfermata perchè, secondo gli autori, non farebbe più parte del progetto del talent show. Negli ultimi giorni di luglio, la coreografa e ballerina ha pubblicato di nuovo un messaggio sui propri account social, che sembrerebbe essere il suo messaggio di addio al pubblico di Amici.

La professoressa torna a ballare? Il suo messaggio è molto chiaro

Veronica Peparini ha scritto su Instagram: “Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre, finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando“. Anche durante lo stage di danza di Kledi, lo aveva accennato.

La Peparini sente molta nostalgia della danza, e queste parole sembrerebbero aprire ad un suo ritorno come performer, dopo diversi anni dove è stata soprattutto la coreografa e la professoressa di Amici. È poi tornata a sottolineare ancora una volta quanto per lei il legame familiare sia importante: per lei danzare è anche portare avanti la tradizione.

Ecco il messaggio pubblicato dalla professoressa di Amici su Instagram che sembra proprio un addio: