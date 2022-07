Uomini e Donne, doloroso sfogo di un’ex corteggiatrice famosa: “Mi sento inutile”. Nonostante il milione di follower c’è un vuoto

Molti lo considerano il mestiere più facile del mondo, di sicuro dà una grande visibilità ma anche gli influencer hanno un cuore. E non bastano migliaia, a volte milioni di follower per superare le crisi esistenziali.

Così fa ancora più scalpore lo sfogo delle ultime ore di Natalia Paragoni. Influencer amatissima, da 1 milione di follower, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma anche compagna dell’ex tronista (ed ex gieffino) Andrea Zelletta. Una vita apparentemente di successo, almeno fino ad oggi, alle sue parole addolorate su Instagram.

“Da quando faccio questo lavoro – ha spiegato – ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Sono molto autocritica e penso sempre che si poteva far di più o che posso dare di più e quindi vado in questa situazione di ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta che si sente molto in questo lavoro dove c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è molta competizione ma qua è molto più amplificata”.

Uomini e Donne, doloroso sfogo di un’ex corteggiatrice famosa: è stanca di essere un personaggio social

La voglia, ma anche la necessità di essere sempre perfetta alla fine diventano un peso, un ostacolo alla normalità che invece vorrebbe inseguire tutti i giorni. Natalia ammette che per la prima volta ha deciso di confessare il suo disagio sui social, dove i suoi fan invece la vedono sempre in forma e sorridente.

“La cosa che mi manca è godermi i momenti. Quando avevo le ferie era stupendo e staccavo totalmente, ora non riesco più ad assaporare i momenti e le persone, a sentirmi apprezzata e voluta dagli altri per quel che sono. A volte ho la sensazione che mi apprezzino per ciò che mi circonda. Mi mancano le cose più semplici che c’erano prima”.

In definitiva la fidanzata di Zelletta ha bisogno di tornare ad essere se stessa e non più solo un personaggio social, un ruolo che la sta opprimendo. Uno sfogo che ha ricevurto molta solidarietà, anche per la sua sincerità.