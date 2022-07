Un Posto al Sole, cambia la programmazione: la scelta Rai allarma il pubblico

Stop per Un Posto al Sole che cambia programmazione ed i telespettatori si infuriano: la Rai ha ormai deciso

La soap opera partenopea è amata a tal punto da essere finita in Parlamento per una discussione sul cambio di programmazione. Per l’estate, però, i telespettatori devono arrendersi alla decisione Rai.

Quello di Un Posto al Sole è sempre stato un cast affiatatissimo, nonostante negli anni -ormai 26- siano passati tantissimi attori, restando poi i più fedeli di Palazzo Palladini. È l’armonia del condominio, lo sviluppo di tematiche attuali ed il fatto che si va avanti da tanto tempo ad aver portato tantissimi telespettatori ad affezionarsi a tutti i personaggi della soap.

In questi giorni si è festeggiata la puntata numero 6.000 attraverso un tenero e divertente racconto di Bricca, cane di Giulia Poggi (anche nella realtà è dell’attrice che la interpreta, ndr), che ha ripercorso una parte della storia di Palazzo Palladini, o almeno dei personaggi clou della soap. Adesso, però, per i telespettatori è arrivato il momento dello stop consueto.

Un Posto al Sole va in vacanza, ma solo per poco: cambio di programmazione

Com’è noto, dal 15 al 19 agosto gli inquilini di Palazzo Palladini andranno in vacanza e la programmazione riprenderà soltanto lunedì 22 agosto, come di consueto su Rai Tre dalle 20:45. Nel frattempo, la rete ha deciso di proporre I Mestieri di Mirko. Cinque giorni di stop per Un Posto al Sole che riprenderà dal punto in cui ci si è lasciati: dalla crisi tra Raffaele ed Ornella e Giulia che prova a dare i migliori consigli alla coppia.

Ci sono ancora tanti argomenti da sciorinare e, come sempre, ce ne saranno dei nuovi perché la grande famiglia di Palazzo Palladini non smette mai di stupire.