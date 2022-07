Meteo, domenica dal sapore estivo: cosa succederà sull’Italia

Questa domenica sulla penisola italiana sarà puramente estiva, con le previsioni che indicano bel tempo su gran parte del paese: cosa succederà.

Il meteo sulla penisola italiana durante questa giornata di domenica sarà caratterizzato da condizioni climatiche a dir poco estive. Infatti il bel tempo dilagherà sul paese: scopriamo cosa sta succedendo in Italia.

Nel corso di questa domenica finalmente avremo un clima gradevole senza gli eccessi estremi degli ultimi mesi. Infatti nel corso di domenica 31 Luglio godremo della classica estate italiana. Attenzione però perché questa configurazione meteorologica non durerà a lungo, visto che qualcosa bolle già in pentola. Quindi durante le prossime 24 ore tornerà a rafforzarsi l’anticiclone. Avremo quindi ampio spazio per il sole ma con valori termici in linea con il periodo o solo leggermente superiori sul versante tirrenico.

Quindi avremo una giornata classica estiva, gradevole e senza eccessi. Infatti avremo valori leggermente superiori solamente versante tirrenico. Avremo anche un rafforzamento dei venti di Maestrale su buona parte dei nostri mari, correnti che aiuteranno a mantenere le temperature piacevoli. Inoltre avremo locali annuvolamenti durante il pomeriggio specie sulle regioni di Nord Est ma senza il rischio di precipitazioni. Arriva quindi una nuova ondata nel calore, scopriamo cosa sta succedendo durante questa domenica.

Meteo, domenica tipicamente estiva: caldo senza troppo eccessi

Durante questa domenica quindi avremo ampie schiarite sulle regioni settentrionali salvo una certa variabilità che insisterà sul Friuli VG e sulle Prealpi venete, associata a qualche rovescio in attenuazione in serata. Schiarite anche sul resto del paese, con un caldo che risulterà moderato e senza troppi eccessi. Ci aspetta quindi una giornata estiva su tutto il paese italiano, con sole pronto ad illuminare tutte le regioni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cielo poco nuvoloso con qualche addensamento pronto a colpire soprattutto durante le ore pomeridiane, specialmente sulle Alpi centro-orientali. I valori termici risulteranno in lieve aumento, con massime che andranno ad oscillare dai 30 ai 35 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dal mattino ampi spazi soleggiati. seppur con temporali in locale sviluppo diurno sull’Appennino. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con valori massimi che andranno dai 31 ai 36 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione variabile sulle aree peninsulari e nord Sicilia, con anche locali fenomeni diurni sull’Appennino. Localmente inoltre avremo anche addensamenti sul basso tirrenico. Le temperature risulteranno in leggera diminuzione, con massime dai 30 ai 35 gradi, leggermente superiori sulla Sicilia.