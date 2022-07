Jessica Selassié scatenata: Clarissa sommersa di critiche, lei la difende – FOTO

Dal primissimo istante, le sorelle Selassié hanno dimostrato di essere molto unite: cos’è successo con Jessica e Clarissa

Dopo l’esperienza al GF Vip la notorietà riscossa è evidente, tutti i coinquilini della casa più spiata d’Italia sono diventati delle star, soprattutto sui social che, come si sa, sono un’arma a doppio taglio e possono ferire gravemente.

Delle sorelle Selassié tutto si può dire meno che non fossero unite: in ogni momento di difficoltà ci sono state l’una per l’altra e all’eliminazione dal gioco di Clarissa c’è stato anche dello smarrimento tra di loro. Complici e mai distanti, le principesse etiopi hanno continuato a spalleggiarsi anche al di là delle telecamere, specialmente sui social.

Com’è noto, i social sono un’arma a doppio taglio: se da un lato ci permettono di condividere momenti della nostra quotidianità con persone che amiamo e ci amano, dall’altro ci consentono di mettere gli stessi contenuti in pubblica piazza e, quindi, in mano a chiunque. A questo punto è normale non poter piacere a tutti e subentrano le critiche.

Jessica difende Clarissa sui social: lo scambio su Twitter

Vedrete i contenuti che lancerà my sister! È solamente piccola non è che non ha contenuti. Grazie — Jessicaselassie (@JessySelassie) July 30, 2022

La più piccola delle sorelle Selassié, Clarissa, ha deciso di prendersi un periodo di pausa dai social ed un utente ha festeggiato per la scelta. Prontamente Jessica è intervenuta giustificando sua sorella facendo notare la sua tenera età, ma promettendo grandi cose al suo rientro.

La vincitrice del Grande Fratello VIP è intervenuta a gamba tesa su Twitter, ma con tanta eleganza, per difendere la sorella da accuse ingiustificate.