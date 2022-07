“Vuole farlo sapere al mondo”, Ilary Blasi rivoluziona tutto: la scelta dopo la separazione da Totti

Dopo la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha fatto una scelta ben precisa che ha rivoluzionato il suo modo di essere

Una rivelazione sull’ormai ex moglie dell’eterno capitano della Roma che spiega tante cose sul suo modo di aver rivoluzionato la sua quotidianità. Un addio non facile, ma che non ha affatto abbattuto la conduttrice.

Non è passato molto da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, ma quanto si è vociferato soltanto dopo la rottura è stato più di quel che ci si immaginava. Nel frattempo, la coppia ha deciso di tacere a seguito del famoso comunicato con cui hanno annunciato la loro separazione e ci pensano altri a farlo per loro.

Ciò che è inevitabile notare è che i due hanno avuto un approccio totalmente diverso ai social: Ilary Blasi sembra essere rinata, mentre l’ex capitano della Roma non ha mai avuto troppa familiarità con essi e continua ad essere coerente. Come mai la conduttrice è tornata così prepotente sui social?

“È una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo”, la verità su Ilary Blasi

Alcuni amici di Ilary Blasi hanno parlato con DiPiù ed hanno provato a spiegare il motivo per cui la conduttrice ha avuto un cambiamento radicale su Instagram su cui pubblica scatti di sé e dei suoi figli con maggiore frequenza: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

“Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, così viene motivata la scelta della Blasi di mostrarsi sempre in pose sensuali.